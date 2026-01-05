근하신년, 근하신차

2026년 출시 예정 신차 미리 보기.

기아의 대표 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 셀토스가 2세대 완전 변경 모델로 돌아온다. 1세대 출시 이후 6년 만이다. 기아의 ‘오퍼짓 유나이티드’ 디자인 철학을 반영한 미래지향적 디자인이 특징. 특히 세로형 주간주행등으로 단단하면서도 역동적인 인상을 완성했다. 한껏 커진 크기도 눈에 띈다. 이전 모델 대비 길이 40mm, 휠베이스 60mm가 늘었고, 2열 공간도 25mm 확대됐다. 1.6 하이브리드와 1.6 터보 가솔린 두 가지 모델로 선보이는데 하이브리드 모델에는 실내 V2L(Vehicle to Load) 기능을 적용해, 전기차에서만 가능했던 전력 활용 기술을 경험할 수 있도록 했다. 윈드 실드 타입 헤드업 디스플레이(HUD)와 스티어링 휠 그립 감지 등 동급 최고 수준의 안전·편의 사양도 갖췄다.| 2026년 포르쉐는 카이엔 일렉트릭으로 전동화 라인업을 확장한다. 차체는 내연기관 모델보다 더 길고 크다. 특히 실내 공간의 크기를 결정짓는 휠베이스가 약 130mm 늘어나 뒷좌석 공간이 크게 개선됐다. LG에너지솔루션의 113kWh 고전압 배터리를 탑재하고 WLTP 기준 최대 623km를 주행할 수 있으며, 390kW급 초급속 충전으로 10%에서 80%까지 16분이면 충분하다. 포뮬러 E 기술을 도입한 600kW 고효율 에너지 회생 기능 역시 경쟁 차들과 차별화된 부분. 일상 주행에서는 약 97%의 제동이 회생 제동만으로 가능하다. 포르쉐 특유 모터스포츠 기술도 여전하다. 카이엔 터보의 경우 런치 컨트롤 시 최고 출력 1156마력, 최대 토크 153kg·m의 압도적 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 100km/h까지 고작 2.5초 만에 질주한다.볼보는 전기 SUV EX90과 플래그십 전기 세단 ES90을 차례로 투입하며 전기차 시장의 ‘왕좌’를 노린다. 그중 ES90은 볼보가 처음 선보이는 순수 전기 세단이다. 플레그십 세단이지만 전통적인 세단과는 사뭇 다른 면모를 갖췄다. 패스트백(지붕 뒤쪽에서 후면부 램프까지 경사가 완만하게 설계된 차) 형태로 만든 데다, 1550mm에 달하는 높이는 세단과 SUV의 경계를 허문다. 800V 고전압 시스템과 엔비디아 고성능 반도체 등 최첨단 기술로 무장했는데, 안전을 최우선으로 강조하는 볼보답게 지붕에 장착된 라이다를 비롯해 레이더 5개, 카메라 7개, 초음파 센서 12개를 활용한 첨단 안전 시스템으로 ‘충돌 사고 제로’에 도전한다.BMW는 차세대 전동화 플랫폼 ‘노이어 클라쎄’를 적용한 첫 양산형 모델 iX3를 선보인다. 핵심은 ‘슈퍼브레인’이라 불리는 네 개의 고성능 컴퓨터로 구성된 전자 아키텍처다. 이 중 ‘하트 오브 조이’는 구동계와 주행 역학을 통합 제어하며, 기존 대비 최대 10배 빠른 정보 처리 속도를 구현한다. 6세대 e드라이브(eDrive) 시스템도 처음 선보인다. 800V 아키텍처 기반 원통형 셀 배터리를 적용하고, 108.7kWh 용량의 고전압 배터리를 탑재했다. WLTP 기준 최대 주행 거리는 805km. 400kW 초급속 충전을 지원해 10분 충전으로 최대 372km를 주행할 수 있다. 2개의 모터로 구동하는 ‘iX3 50 xDrive’의 경우 최고 출력 469마력, 최대 토크 65.8kg·m의 성능을 발휘하는 것으로 알려졌다.이름 그대로 인기 SUV GLC의 순수 전기 모델이다. 메르세데스-벤츠의 전기차 전용 아키텍처 ‘MB.EA’를 최초 적용하고, 94kWh 리튬이온 배터리와 듀얼 모터 시스템을 탑재했다. 외관에서는 아이코닉한 그릴이 눈길을 사로잡는다. 크롬 프레임 안쪽에 촘촘한 픽셀과 그리드 패턴을 배치해 기존 내연기관 모델과 차별화된 전기차 아이덴티티를 구현했다. 실내에서는 대시보드를 가로지르는 39.1인치 심리스 MBUX 하이퍼스크린이 시선을 압도한다. 마이크로소프트와 구글의 인공지능(AI)을 통합한 4세대 MBUX를 적용한 것도 특징이다. 휠베이스는 내연기관 GLC 대비 84mm 늘었으며, 570리터 트렁크와 128리터 프렁크(앞 트렁크)로 공간 활용성을 높였다. 최대 2.4톤에 달하는 견인 능력도 갖췄다.지난해 폴스타는 폴스타 4를 출시하며 484.4%라는 폭발적인 성장세를 기록했다. 2026년에는 폴스타 3와 폴스타 5를 연이어 투입하며 브랜드 존재감 확대에 나선다. 먼저 선보이는 모델은 폴스타 3다. 브랜드 최초의 SUV로 볼보 EX90과 전기차용 플랫폼 ‘SPA2’를 공유한다. 길이 4900mm, 너비 2120mm의 크기가 압권. 당당한 체구에 비해 날렵해 보이는 인상은 낮은 전고와 지상고 덕분이다. 최대 517마력의 듀얼 모터 시스템과 노면을 초당 500회 스캔해 댐퍼를 조정하는 액티브 댐퍼를 기본 적용해 승차감과 주행 안정성을 모두 잡았다는 것이 브랜드 설명. 여기에 엔비디아의 중앙집중식 컴퓨팅 기술을 기반으로 한 첨단운전자보조시스템(ADAS)도 지원한다. 111kWh 배터리를 탑재해 WLTP 기준 최대 610km의 주행 거리를 만족한다.푸조는 신형 5008로 국내 소비자 선호도가 높은 중대형 SUV 시장에 도전장을 던진다. 브랜드 최신 디자인 언어를 반영한 강인하면서도 세련된 외관, 한층 넉넉해진 실내 공간이 강점이다. 가족 중심 이동에 초점을 맞춘 실내 구성도 눈에 띈다. 나파 가죽 시트와 인체공학적 시트 설계는 장거리 주행에서 강점을 발휘한다. 휠베이스는 2901mm에 달한다. 3열 승객에게도 여유로운 레그룸을 제공한다. 트렁크 용량은 기본 348리터, 3열 시트를 접으면 916리터까지 확장돼 대형 SUV에 버금가는 적재 능력을 확보했다. 지난해 10월 영국 자동차 전문지 오토익스프레스가 진행한 7인승 SUV 비교 평가에서 기아 쏘렌토를 제치고 1위에 올랐는데, 세련된 디자인과 동급 최고 수준의 승차감, 고급스러운 실내 마감, 우수한 연비에서 쏘렌토를 앞선다고 평가받았다.제네시스는 대형 전기 SUV인 GV90의 출시를 준비 중이다. 한국 자동차 역사상 최초의 F세그먼트급 SUV다. 현대자동차그룹의 차세대 전기차 전용 플랫폼인 ‘eM’ 플랫폼을 바탕으로, 브랜드 최초로 800V 고전압 시스템을 적용할 것으로 알려진다. 디자인은 2024년 3월 뉴욕 국제 오토쇼에서 공개한 ‘네오룬’ 콘셉트카(사진)를 기반으로 할 예정. 특히 앞문과 뒷문이 마주보며 열리는 코치 도어 적용 가능성이 거론되며 높은 관심을 모은다. 실내에는 롤러블 OLED 디스플레이와 2열 독립 시트가 탑재돼 ‘움직이는 럭셔리 라운지’에 가까운 공간 경험을 제공할 것으로 기대된다. 레벨 3 수준의 자율주행 기술과 고도화된 OTA 적용 가능성도 꾸준히 거론되는 부분. 이와 함께 고성능 라인업인 GV90 ‘마그마’ 출시 역시 유력하다.2025년 ‘1만 대 클럽’에 복귀하며 회복세에 접어든 아우디는 굳히기에 나선다. 그 중심에는 신형 A6가 있다. 2018년 이후 7년 만에 선보이는 완전 변경 모델이다. 새롭게 설계한 ‘PPC(Premium Platform Combustion)’ 플랫폼을 기반으로 고효율 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 기술을 적용했다. 국내 출시가 점쳐지는 가솔린 모델은 2.0리터 ‘45 TFSI’와 3.0리터 ‘55 TFSI’로 구성되며, 각각 272마력과 367마력을 발휘한다. 외관에서는 기존의 각진 다지인에서 벗어난 곡선 위주의 실루엣이 눈에 띈다. 공기저항계수가 0.23Cd로 아우디 내연기관 양산차 중 최고 수준을 자랑한다. 실내에는 11.9인치 버추얼 콕핏, 14.5인치 MMI 디스플레이, 10.9인치 조수석 디스플레이를 하나로 묶은 ‘디지털 스테이지’를 적용했는데, 직관적이면서도 몰입감 있는 디지털 경험을 제공한다는 설명이다.지커 7X | BYD(비야디)의 성공적인 시장 안착 이후, 중국 전기차 브랜드의 한국 공략도 본격화되고 있다. 샤오펑과 링크앤코 등이 한국 진출을 타진하는 것으로 알려진 가운데, 지리그룹 산하의 프리미엄 전기차 브랜드 지커(Zeekr)는 최근 4개의 파트너사와 딜러 계약을 마치며 출시 초읽기에 들어갔다. 첫 주자로 거론되는 모델은 중형 전기 SUV 7X다. 이 모델은 국내에서 판매 중인 폴스타 4와 동일한 지리자동차의 ‘SEA’ 플랫폼을 기반으로 한다. 프리빌리지 AWD 모델 기준 1회 충전 시 543km까지 주행할 수 있으며 정지 상태에서 시속 100km까지 6초 만에 질주한다. 관건은 가격. 7X의 유럽 판매 가격은 약 1억 원 수준이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com