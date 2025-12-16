제주 연동 ‘이안 연동 스퀘어’ 공급… 교통·인프라·개발 호재에 관심

제주시 연동 중심으로 공급되는 ‘이안 연동 스퀘어’가 항공·도로 접근성과 생활 인프라, 도시개발 계획이라는 세 가지 요소가 맞물리며 분양 시장에서 높은 관심을 모으고 있다.연동은 제주국제공항과 업무시설이 집중된 지역 사이에 위치해 이동 동선이 극도로 단순화되어 있다는 점이 실수요자에게 강한 매력을 제공한다. 실제로 항공 이동이 잦은 직종 종사자나 행정·업무지구에서 근무하는 직장인의 경우, 연동 일대 거주 여부가 생활 편익을 크게 좌우한다는 평가를 하고 있다.대우산업개발이 공급하는 이안 브랜드는 주택도시보증공사(HUG)의 보증과 결합되며 안정성을 확보했다. 분양 리스크가 낮아진 만큼 초기 상담 문의도 늘어나고 있다는 것이 분양 관계자의 설명이다. 이와 함께 연동이 가진 도보 생활권의 구조적 완성도 역시 수요를 끌어올리는 요인으로 꼽힌다. 대형마트, 금융기관, 병원, 행정시설, 문화시설 등이 한 구역 내에서 촘촘하게 형성돼 있어 실제 거주자가 체감하는 생활 동선은 타 지역 대비 현저히 짧다.개발 사업 모멘텀 역시 단지의 미래 가치를 높이는 핵심 요인 중 하나다. 제주 신항만 사업은 크루즈 및 여객 기능 통합을 통해 연간 400만 명 이상 수용 가능한 해양관광 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다. 본격 추진 시 관광객 증가뿐 아니라 배후 도시의 산업 구조에도 파급효과가 예상된다. 제주 트램은 친환경 교통체계 전환의 핵심 축으로 거론되며 원도심 접근성 개선을 통해 지역 이동 편의를 확대할 전망이다. 제2공항 역시 추진 논의가 이어지며 항공 수요 확장과 관광산업 활성화의 변수가 되고 있다.실제 거주자의 생활 만족도를 높이기 위한 설계 전략도 눈에 띈다. 신제주권에서 상시적으로 제기돼 온 주차난 문제를 해결하기 위해 세대당 1.57대 수준의 넉넉한 주차비율을 확보했고, ‘척면 면적 중심 설계’를 도입해 수납과 동선, 가구 배치의 유연성을 강화했다. 시스템에어컨, 중문, 비스포크 냉장고, 인덕션, 식기세척기 등 생활 효율을 높이는 옵션 선택 폭도 크게 넓혔다.계약은 12월 26일부터 29일까지 4일간 진행되며, 계약금 10%, 중도금 60%는 무이자 조건이고, 입주는 2028년 4월 예정이다. 또한, 제주지역 최초로 계약이후 계약조건이 바뀌게 되면 최초 수분양자에게도 동일하게 소급하여 적용하는 '계약안심보장증서'를 교부함으로서 제주의 강남이라 불리우는 연동에 주택도시보증공사(HUG)의 보증과 대우산업개발 '이안' 브랜드에 더해 계약안심보장이라는 안정성으로 수요자의 관심이 집중되고 있다. 모델하우스는 노형우체국 인근에서 운영 중에 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com