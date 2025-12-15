봉이, ‘2025 강한소상공인 성장지원사업’ 온라인트랙 최우수기업상 수상

축산물가공식품 전문기업 주식회사 봉이가 2025년 강한소상공인 성장지원사업 온라인트랙 최우수기업상(중소벤처기업부 장관상)을 수상했다.경상북도 안동에 본사가 위치한 주식회사 봉이는 2014년 창업 이후 막창과 LA갈비를 중심으로 보쌈, 찜갈비 등 다양한 축산가공식품을 선보이며 제조부터 브랜드와 유통까지 아우르는 브랜드 커머스 기업으로 성장해 왔다.주식회사 봉이의 대표 브랜드인 ‘봉이막창’은 초벌 공정과 위생 관리 시스템을 기반으로 완성도를 높인 제품으로, 온라인 누적 판매 100만 팩을 돌파했으며, 네이버 브랜드 검색량 1위를 기록하기도 했다.또 다른 주력 제품인 ‘12mm양념LA갈비’는 일반적인 갈비보다 두툼한 12mm 컷에 청귤 숙성 방식을 적용해 풍미와 식감을 동시에 살렸으며 카카오 톡딜 1위와 누적 판매량 50만 팩을 돌파했다. 이와 함께 보쌈과 찜갈비, 수비드보쌈 등 다양한 축산가공식품 라인업도 꾸준히 확대하고 있다.이번 수상은 주식회사 봉이가 지난 11년간 축산물 가공 전 과정에서 쌓아온 공정 관리 역량과 품질 중심 철학이 종합적으로 평가받은 결과다. 안동 물류센터를 기반으로 한 안정적인 생산, 유통 시스템과 다수의 상표 및 서비스 특허 등록은 일관된 품질과 안전성을 유지하는 토대가 되고 있다.주식회사 봉이는 이번 수상을 계기로 연말 가족 식사와 다가오는 설 명절 선물 수요에 적극 대응하는 한편 로컬 기반의 우수한 식재료를 활용한 상품 개발을 통해 2026년 K-FOOD 수출화 사업과 매출 100억 원 달성을 목표로 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.주식회사 봉이 관계자는 “이번 수상은 기업 성과라기보다 봉이막창과 12mm양념LA갈비를 꾸준히 선택해 준 소비자들의 신뢰가 덕분에 탄생한 결과”라며 “앞으로도 수상으로 입증된 신뢰할 수 있는 먹거리라는 기준에 걸맞게 품질과 안전성을 가장 우선에 두고 제품을 만들어가겠다”고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com