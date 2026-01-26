‘우영우’와 ‘선재’가 쏘아 올린 행리단길…40대도 몰린다

‘내수 침체’ 키워드가 전국을 휩쓴 2025년이었지만 행리단길은 예외였다. 낮은 건물의 스카이라인과 미디어가 입힌 스토리, 전통과 현대의 조화를 이룬 건물들과 젊은 세대의 취향을 저격하는 각종 카페와 공방들이 채운 행리단길의 감성은 2030을 넘어 4050세대까지 불러모았다.

지난 2022년 8월 드라마 '이상한 변호사 우영우' 촬영지인 경기도 수원시 팔달구 행궁동의 한 식당에서 시민들이 사진을 찍고 있다. 사진=연합뉴스

행리단길을 둘러싸고 이어지는 수원화성. 사진=한국경제

수원 화성 성곽길을 따라 낮은 기와지붕이 끝없이 이어지는 곳, 행리단길의 기세가 무섭다. 몇 년 전까지만 해도 서울의 ‘경리단길’을 흉내 낸 아류작 취급을 받거나, 인근 주민들의 소소한 산책로에 불과했던 이곳은 이제 명실상부 경기 남부권 최고의 핫플레이스로 등극했다.특히 2022년 <이상한 변호사 우영우>, 2024년 <선재 업고 튀어> 등 국내에 신드롬을 일으켰던 드라마들의 주요 촬영지로 알려지며 행리단길은 고속 성장을 이어오고 있다. 평일 낮에도 교복 입은 학생부터 외국인 관광객, 그리고 유모차를 끈 가족 단위 방문객으로 골목이 북적이기 시작한 것이다. 전통과 트렌드가 묘하게 공존하며 매년 급성장세를 나타내는 행리단길을 핀테크 기업 핀다의 인공지능(AI) 상권 분석 플랫폼 ‘오픈업’의 데이터로 심층 분석해보았다.오픈업 데이터가 보여주는 행리단길의 성장세는 가히 폭발적이다. 2024년 약 362억 원 규모였던 상권 매출은 2025년 약 433억 원으로 전년 대비 19.7% 급증했다. 코로나19 이전인 2019년(약 76억 원)과 비교하면 6배 가까이 늘어난 규모다. 젠트리피케이션이나 반짝 유행에 대한 우려를 비웃기라도 하듯, 행리단길은 고공행진을 이어가고 있다.특히 가장 큰 비중을 차지하는 외식업, 소매, 서비스 업종 모두 두 자릿수 증가율을 기록하며 행리단길 상권의 성장세를 이끌고 있다. 전체 매출액의 72%를 차지하는 외식업 매출은 전년 동기 대비 13.5% 늘었고, 21%를 차지하는 소매 업종도 같은 기간 42% 급증한 것으로 나타났다. 가장 가파른 증가세를 보인 업종은 오락(79%) 업종으로, 풍성한 먹거리와 볼거리를 넘어 색다른 체험을 중시하는 2030 소비자들의 마음을 사로잡은 것으로 보인다.행리단길의 큰손은 단연 2030 여성이다. 행리단길 소비자 2명 중 1명 꼴(50.6%)로 2030 여성이 차지하고 있다. 2030 전체로 보면 무려 75.7%로 4명 중 3명은 2030세대로 나타난다. 행리단길이 <이상한 변호사 우영우>, <선재 업고 튀어> 등 국내에서 커다란 반향을 불러일으켰던 드라마들의 촬영지로도 입소문이 퍼지면서 많은 2030 소비자들이 유입된 효과로 보인다.여기서 또 주목할 지점은 소비 주체의 확장이다. 성별, 연령대별 매출 증가율을 살펴보면 중장년층의 증가세가 눈에 띈다. 1년 새 가장 가파른 증가세를 보인 건 40대(34.1%)였고, 50대(24.5%)가 그 뒤를 이으며 30대(24.2%)보다 높은 증가율을 보였다. 구매력을 갖춘 중장년층, 가족 단위 방문객이 늘어나며 상권 자체의 지속가능성까지 견고해진다는 신호로 읽힌다.2030 방문 비중이 높은 상권 답게 주말 결제 비중이 높다. 토요일과 일요일이 전체 매출의 48%를 차지하는 주말 중심의 상권이라는 점은 분명하지만 매출 성장세는 화요일(33.1%)과 금요일(27.4%)이 주말을 앞질렀다. 행리단길이 ‘주말 핫플’을 넘어 ‘주 7일 상권’으로 도약할 가능성이 늘어나지는 않을지 조심스럽게 내다볼 수 있지 않을까.시간대별 데이터를 보면 행리단길의 정체성은 더욱 명확해진다. 술과 유흥이 주도하는 일반적인 밤 상권과 달리, 행리단길은 철저한 주간 상권이다. 점심(11~15시)과 오후(15~18시) 시간대 매출이 전체의 60%를 육박하고, 아침 시간대(36%)와 오후 시간대(29.7%) 매출이 가장 가파른 증가세를 기록하며 감소세를 나타낸 심야, 새벽 시간대와 대조를 이루고 있다. 남녀노소 누구나 쾌적하고 건전하게 즐길 수 있는 나들이 상권으로서의 성격이 그대로 반영된 결과로 해석된다.그리고 행리단길 상권은 수원 시민을 넘어 전국구 상권으로 도약하고 있다. 행리단길 소비자들은 10명 중 3명 꼴(31.3%)로 행리단길이 위치한 수원 거주민으로 나타난다. 그리고 전년 대비 각 소비자들의 결제액 증가 추이를 보면 한 자릿수에 그친 수원 거주 소비자들과 달리 외지인들의 소비 증가율은 두 자릿수를 기록하며 외지인의 방문이 폭발적으로 늘어나고 있다. 상위 20위 이내를 기록한 서울 거주 소비자들의 경우 자치구별로 30~40%의 증가세를 나타냈다. 행리단길 상권이 앞으로도 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대되는 점이다.유의해야 할 점도 있다. 인기세에 비례해 상권 내 경쟁이 더욱 격화되고 있기 때문이다. 올해 행리단길에서 발생한 전체 결제 건수는 약 279만6000건으로 전년(194만8000건) 대비 44% 늘어났지만, 건당 결제액은 1만5497원으로 전년(1만8570원) 대비 17% 급감했다. 2년 전 건당 결제액(2만99원)과 비교하면 23% 감소한 수치다. 이미 핫플로 떠오른 상권인 만큼 마냥 장밋빛 미래를 꿈꾸면 안 되는 이유다.‘내수 침체’ 키워드가 전국을 휩쓴 2025년이었지만 행리단길은 예외였다. 낮은 건물의 스카이라인과 미디어가 입힌 스토리, 전통과 현대의 조화를 이룬 건물들과 젊은 세대의 취향을 저격하는 각종 카페와 공방들이 채운 행리단길의 감성은 2030을 넘어 4050세대까지 불러모으고 있다. 하지만 객단가 감소에서도 알 수 있듯, 상권의 성장세가 곧 창업의 성공을 담보하지는 않는다. 행리단길의 쾌속 질주에 올라타도 될지 고민된다면 면밀한 상권 분석을 통해 준비해보자.