월 최대 32만 원 혜택…무료 상해보험도

군 장병의 금융 생활은 오랫동안 제한적일 수밖에 없다. 병영이라는 특수한 환경 속에서 장병들은 일정한 급여를 받지만, 소비 선택지와 금융 서비스 역시 최소한에 머무르는 경우가 많다. 특히 외부 금융기관 접근이 쉽지 않고, 잦은 근무지 이동과 불규칙한 생활 패턴으로 인해 금융 활용 자체가 번거롭게 느껴지는 경우도 적지 않다.그러나 최근 병영 문화와 군 생활 환경이 빠르게 변화하면서 이러한 인식에도 균열이 생기고 있다. 스마트폰 사용이 일상화되고, 병사 개인의 소비 자율성이 확대되면서 군 장병은 더 이상 보호의 대상에 머무르지 않고 명확한 금융 수요를 가진 독립적인 소비 주체로 부상하고 있다. 금융 역시 이러한 변화를 반영해 군 장병의 삶에 더 깊숙이 들어오기 시작했다.이러한 흐름 속에서 하나은행과 하나카드는 나라사랑카드 3기 사업을 단순한 카드 발급이나 제도 이행 차원이 아닌, 군 장병의 생활 전반을 지원하는 종합 금융 프로젝트로 규정하고 준비해 왔다. 이는 군 복무 기간이라는 한정된 시간을 넘어, 입대 이전과 전역 이후까지 자연스럽게 이어지는 금융 경험을 제공하겠다는 의지를 담고 있다.하나은행은 나라사랑카드 3기 사업 준비 단계부터 전담 태스크포스(TF)를 구성해, 군 장병의 실제 생활 패턴과 소비 행태를 면밀히 분석했다. 단순히 혜택을 늘리는 방식이 아니라 군 장병이 언제, 어디에서, 무엇에 가장 많이 지출하는지를 중심으로 서비스 구조를 재설계했다는 점이 특징이다.하나은행은 나라사랑카드 3기 사업 준비 과정에서 군 장병의 생활 환경과 소비 여건을 종합적으로 검토했다. PX와 편의점, 모바일 쇼핑과 콘텐츠 이용, 외출·외박 시 발생하는 교통·식비 등은 군 장병의 일상 소비와 밀접한 영역들을 두루 반영했다.무엇보다 하나 나라사랑카드는 군 장병의 급여 수준과 소비 특성을 고려해, 일부 주요 혜택을 전월 실적 조건 없이 제공하는 방식으로 설계된 것이 특장점이다. PX 최대 30% 캐시백 혜택은 병사들의 고정 지출을 직접적으로 줄여주는 대표적인 사례다.여기에 쿠팡과 네이버쇼핑 20% 캐시백을 더해, 외출이 제한된 상황에서도 온라인을 통한 합리적인 소비가 가능하도록 했다. 이는 군 생활의 특수성을 고려한 현실적인 접근으로 평가된다.또한 모바일 중심 병영 환경에 최적화된 콘텐츠·통신 혜택 병영 생활에서 스마트폰은 단순한 통신 수단을 넘어 정보, 여가, 자기계발의 핵심 도구로 자리 잡았다. 하나 나라사랑카드는 이러한 변화를 반영해 모바일 콘텐츠와 통신 관련 혜택을 강화했다. 멜론 50% 할인, 넷플릭스·쿠팡 등 디지털 구독 서비스 10% 캐시백은 장병들의 여가 소비 부담을 줄여주는 동시에, 제한된 공간 속에서도 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 돕는다.휴대전화 파손 보험 제공 역시 군 복무 환경에서 발생할 수 있는 예기치 못한 상황을 고려한 실질적인 혜택이다. 군 생활의 소소한 만족을 채우는 생활 밀착 혜택 하나 나라사랑카드는 군 장병의 일상 속 작은 순간에도 주목했다. CGV 영화관 팝콘 세트 무료 제공, CU 편의점 10% 현장 할인은 외출이나 휴가 시 체감 만족도를 높이는 대표적인 혜택이다.이러한 혜택은 금액 자체보다도, 제한된 군 생활 속에서 ‘누릴 수 있는 선택지’가 존재한다는 점에서 의미를 가진다. 이는 금융 서비스가 단순한 비용 절감 수단을 넘어, 군 장병의 일상에 여유를 더하는 역할까지 수행할 수 있음을 보여준다.군 급여를 하나은행 계좌로 수령하는 장병을 대상으로 제공되는 추가 혜택은 하나 나라사랑카드의 또 다른 핵심 축이다. 유튜브 프리미엄 월 6000원 캐시백은 자기계발과 여가를 동시에 고려한 혜택이며, 택시, 배달 앱, 올리브영 20% 캐시백은 외출·외박 시 실질적인 체감 효과를 제공한다. 야놀자 숙박 서비스와 PC방 10% 캐시백 혜택까지 더해지면서, 장병들은 제한된 시간 안에서도 효율적으로 휴식을 취하고 재충전할 수 있는 환경을 갖추게 된다.전월 실적 10만 원 이상 충족 시 제공되는 프리미엄 혜택은 군 복무 이후까지를 고려한 구성이다. 에버랜드·롯데월드 50% 현장 할인, 아웃백·VIPS 20% 캐시백은 사회초년생과 대학생, 직장인에게도 활용도가 높다. 대중교통과 스타벅스 20% 캐시백, 패스트푸드 업종 및 무신사·29CM 등 온라인 쇼핑 할인은 전역 이후에도 주력 카드로 사용할 수 있는 충분한 경쟁력을 갖추고 있다.하나 나라사랑카드의 각종 캐시백과 할인 혜택을 종합할 경우, 개인의 이용 방식에 따라 월 최대 32만 원 수준의 혜택이 제공되도록 구성돼 있다. 카드 발급 시에는 ‘나라사랑 터치카드(웨어러블 카드)’를 무료로 제공해, 손목시계에 착용 가능한 터치결제 웨어러블을 통해 병영 환경에서도 간편한 결제가 가능하도록 했다.군 장병을 대상으로는 미국 주식 매수 쿠폰과 거래수수료 면제 등 투자 관련 혜택도 함께 마련됐다. 이와 함께 군 장병 전용 알뜰폰 요금제를 통해 통신비 부담을 낮출 수 있는 선택지도 제공된다.이러한 혜택 구성은 군 복무 기간은 물론, 전역 이후에도 활용 가능한 소비 영역을 폭넓게 포함하고 있어 장기적인 사용 가능성을 염두에 둔 설계로 볼 수 있다. 군 복무 기간을 ‘미래 준비의 시간’으로 만드는 금융 상품 하나 나라사랑카드와 연계된 나라사랑 하나통장은 군 급여 입금 시 최고 연 2% 금리를 제공하며, 통장 보유만으로 각종 금융 수수료를 무제한 면제한다.사회복무요원에게도 동일한 우대금리를 제공함으로써 형평성을 강화했다는 점도 눈에 띈다. 최대 10.2% 금리를 제공하는 장병내일준비적금은 전역 이후 사회 진출을 준비하는 장병들에게 실질적인 자산 형성 수단으로 자리 잡고 있다.이는 군 복무 기간을 단순한 공백이 아닌, 경제적 기반을 다지는 시간으로 전환시키는 역할을 한다. 하나 나라사랑카드는 최대 8억5000만 원 규모의 무료 상해보험을 제공하며, 군 복무 중 발생할 수 있는 다양한 위험에 대비할 수 있도록 했다.화상 진단·수술비, 사이버 금융 범죄 피해 보상, 착오 송금 회수 비용 보장까지 포함돼 있어 디지털 금융 환경에 대한 대비책도 함께 마련했다. 이는 군 장병이 금융 서비스를 보다 안심하고 이용할 수 있도록 돕는 현실적인 안전장치로 작용한다.하나은행은 병사 중심의 혜택에 그치지 않고, 직업군인을 위한 군인 전용 하나원큐신용대출을 통해 금융 접근성을 높였다. 비대면 신청과 실행이 가능하고, 초급 간부까지 대상에 포함시켜 실질적인 이용 범위를 확장했다. 아울러 하나원큐 앱을 통한 병역판정검사 신청, 예비군 동원훈련 일정 조회 서비스는 금융과 행정을 하나의 플랫폼으로 연결하며, 군 입대 전부터 전역 이후까지 이어지는 디지털 경험을 제공한다.특히, 6개월 이상 복무한 직업군인이라면 심사를 통해 초급 간부라도 대출 취급이 가능하게 됐으며, 대출이동제(갈아타기) 상품도 금리 감면 지원 대상에 포함돼 타 금융사의 대출을 쉽고 빠르게 갈아타면서 금융 비용도 절감할 수 있는 것이 특징이다.하나은행 관계자는 “대한민국을 위해 헌신하는 직업군인 손님에게 감사의 마음을 담아 이번 상품을 기획했다”며, “앞으로도 직업군인 손님들이 더 편리하게 하나은행을 이용할 수 있도록 특화된 금융 상품과 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.하나은행과 하나카드는 군 장병 복지를 ESG(환경·사회·지배구조) 관점에서도 확장하고 있다. 병사 부모상·승중상 상조 서비스 무료 지원, 기초생활수급자 대상 상조 서비스 제공은 군 장병 개인을 넘어 가족과 사회 전체를 고려한 정책이다. 경제 교육, 도박 문제 예방 프로그램, 경제 뮤지컬 등 다양한 방식의 금융 교육 역시 군 장병이 건전한 금융 습관을 형성할 수 있도록 돕는다.