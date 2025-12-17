전수경 음악감독, 6년 만의 정규 앨범 ‘WINTER’ 발표

전수경 음악감독이 2019년 앨범 ‘여, 행하라’ 이후 6년 만에 새로운 정규 앨범 ‘WINTER’를 오는 18일 발표한다. 지난 20여 년간 3,000곡이 넘는 광고 음악을 만들어낸 그녀는 이번 앨범에서 보다 개인적이면서도 따뜻한 감성의 다섯 곡을 선보인다.특히 이번 앨범 커버는 해외 미술 시장에서 더욱 주목받고 있는 붉은 산수의 이세현 작가의 작품으로, 크리스마스를 상징하는 레드 컬러와 한국적 산수의 이미지가 절묘하게 어우러져 겨울의 정서와 연말의 분위기를 담아냈다.‘WINTER’는 전수경 감독이 대표로 있는 콘텐츠 그룹 ATTSEOUL (에이티티서울-attitude,attention,attraction)의 음악 레이블 파트인 Attraction의 정체성을 가장 선명하게 드러내는 결과물이기도 하다. 전 감독은 이번 앨범에서 작곡과 프로듀싱을 맡아 Andnew(앤드뉴), pac odd 등 젊은 뮤지션들과 협업하며 락, 재즈, 아카펠라, 발라드, 오케스트라 등 다양한 장르를 넘나드는 폭넓은 음악적 스펙트럼을 시도했다.또한 이번 앨범에 수록된 음원은 메타 사운드 컬렉션(Meta Sound Collection)으로 등록돼, SNS 콘텐츠 제작 시 저작권 프리 음원으로 활용할 수 있도록 오픈된다. 이를 통해 크리에이터와 브랜드는 별도의 저작권 절차 없이 음악을 자유롭게 사용할 수 있다.ATTSEOUL(에이티티서울)은 광고(Attitude), 커머스(Attention), 음악(Attraction)을 유기적으로 연결하며 브랜드와 사람의 관계를 확장해온 콘텐츠 그룹이다. 종합광고대행사로서 축적한 전략적 통찰과 크리에이티브 역량을 바탕으로 브랜드의 본질적 잠재력을 끌어올리는 한편, SNS 기반 D2C 커머스를 통해 삶의 감각과 취향을 큐레이션하며 소비자와 직접 소통해왔다. 이 가운데 음악을 중심으로 한 Attraction은 아티스트 발굴부터 콘텐츠 제작, 브랜드 협업에 이르기까지 음악을 통한 문화적 창조와 시너지를 실현하는 핵심 영역으로, 광고와 커머스를 감성적 경험으로 확장하는 역할을 맡고 있다.이번 앨범은 단순한 개인 작업을 넘어, 신인 뮤지션들과의 협업을 통해 다양한 장르적 실험을 시도하며 음악 생태계의 확장을 도모하는 ATT서울의 비전과 맞닿아 있다. 전수경 감독은 앞으로도 Attraction을 중심으로 젊은 아티스트들을 기획·후원하고, 음악과 브랜드, 문화가 자연스럽게 연결되는 플랫폼으로서 ATT서울의 가능성을 지속적으로 확장해 나가겠다는 포부를 밝혔다.한편 전수경 감독의 새 앨범 ‘WINTER’는 오는 18일 발매되며, 12월 20일에는 전 감독이 운영하는 ATT서울 라운지에서 앨범 발매를 기념하는 콘서트가 열릴 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com