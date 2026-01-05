병오년을 시작하는 화제의 공연라인업

기발한 상상력과 스펙터클한 무대로 전 세계 관객을 사로잡은 뮤지컬 <비틀쥬스>가 4년 만에 돌아왔다. 뮤지컬 <비틀쥬스>는 독창적인 상상력과 압도적인 시각효과로 브로드웨이에서 화제를 모은 작품으로, 알렉스 팀버스 연출을 중심으로 마이클 커리의 마스크와 퍼펫, 데이비드 코린스의 무대 디자인이 결합된 초호화 창작진의 협업이 돋보인다. 끊임없이 변신하는 ‘살아 움직이는 집’과 무대 위를 채우는 다채로운 퍼펫들은 환상적인 볼거리를 선사하며, 관객을 또 하나의 테마파크로 초대한다. 이번 시즌에는 초연 멤버와 새로운 캐스팅이 어우러진 화려한 라인업이 눈길을 끈다. 비틀쥬스 역에는 정성화, 정원영, 김준수가 출연해 각기 다른 개성과 매력으로 캐릭터 열전을 펼친다. 고독한 소녀 리디아 역에는 홍나현과 장민제가 이름을 올렸으며, 바바라 역의 박혜미·나하나, 아담 역에 이율·정욱진 등 탄탄한 실력의 배우들이 무대를 채운다. 특히 이번 공연은 한국 관객을 위한 ‘말맛’ 강화가 눈에 띈다. 김수빈 번역가에 더해 코미디언 이창호가 코미디 각색에 새롭게 합류해, <비틀쥬스> 특유의 발칙한 유머를 더욱 매콤하게 다듬었다. 한층 살아난 대사와 리듬감 있는 유머는 작품의 몰입도를 높이며 웃음을 배가시킬 예정이다.기간 2026년 3월 22일까지 장소 LG아트센터 서울 LG SIGNATURE홀대한민국 창작 뮤지컬의 대표작으로 손꼽히는 <팬레터>가 10주년 기념 공연으로 다시 무대에 올랐다. 작품은 1930년대 일제강점기를 배경으로, 김유정과 이상 등 당대 문인들의 모임인 ‘구인회’의 일화에서 모티브를 얻은 팩션 뮤지컬이다. 천재 소설가 김해진과 그를 동경하는 작가 지망생 정세훈, 그리고 김해진의 뮤즈이자 정체를 숨긴 작가 히카루의 이야기를 통해 예술가들의 고뇌와 사랑, 시대의 그림자를 섬세하게 그려낸다. 2016년 초연된 <팬레터>는 2017년 재연, 2019년 삼연, 2021년 사연을 거쳐 올해 다섯 번째 시즌이자 10주년 기념 공연으로 돌아왔다. 오랜 시간 다듬어진 서사는 더욱 단단해졌고, 조명과 그림자를 활용한 모던한 미장센과 인물의 심리를 세밀하게 표현한 안무는 작품의 서사를 시각적으로 확장하며 무대 완성도를 높였다. 작품의 감성을 이끄는 음악 또한 여전한 힘을 발휘한다. ‘별이 반짝이는 시간’, ‘해진의 편지’, ‘내가 죽었을 때’ 등 주요 넘버들은 인물의 내면을 섬세하게 담아내며 관객의 감정을 깊이 파고든다. 현악기와 피아노를 중심으로 한 라이브 오케스트라는 서정과 긴장을 오가는 극의 흐름을 생생하게 전달하며 긴 여운을 남긴다.기간 2026년 2월 22일까지 장소 예술의전당 CJ토월극장브로드웨이 정통 쇼 뮤지컬 <슈가>가 한국 초연의 막을 올리며 연말 극장가에 활기를 불어넣고 있다. 작품은 고전 명작 영화 <뜨거운 것이 좋아(Some Like It Hot)>를 원작으로 한 뮤지컬로, 1929년 미국 금주법 시대를 배경으로 한다. 우연히 범죄 현장을 목격한 두 남자가 생존을 위해 여장을 선택하면서 벌어지는 이야기를 유쾌하게 풀어내며, 빠른 전개와 코미디적 상황이 어우러진 쇼 뮤지컬의 매력을 선보인다. 개막과 동시에 주목받은 것은 영화 한 편을 연상케 하는 속도감 있는 전개다. 시시각각 변하는 공간과 인물들의 변신은 관객의 몰입도를 높이며, 화려한 무대 연출과 라이브 밴드의 풍성한 사운드는 작품의 에너지를 배가시킨다. 경쾌한 음악과 탭댄스가 어우러진 퍼포먼스는 브로드웨이 쇼 뮤지컬 특유의 스펙터클을 무대 위에 생생하게 구현한다. 배우들의 열연 역시 공연의 완성도를 끌어올린다. 조와 제리 역을 맡은 엄기준, 이홍기, 남우현, 정택운, 김법래, 김형묵, 송원근은 작품을 위해 파격적인 여장을 감행하며 각기 다른 개성과 코믹한 연기를 선보인다. 여기에 타이틀 롤 슈가 역의 솔라, 양서윤, 유연정은 폭발적인 무대 매너와 에너지로 객석을 단숨에 사로잡으며 극의 중심을 이끈다.기간 2026년 2월 22일까지 장소 한전아트센터2013년 초연 이후 꾸준히 사랑받아 온 연극 <터키 블루스>는 여행과 음악을 매개로 청춘의 기억과 우정을 섬세하게 되짚는다. 작품은 서로 다른 삶을 살아가던 두 친구 시완과 주혁은 콘서트와 터키 여행이라는 각자의 공간에서 과거를 호출하며 다시 연결된다. 교차되는 서사는 관객을 자연스럽게 기억의 한가운데로 이끈다. 이번 시즌에서 시완 역의 김다흰과 주혁 역의 전석호는 10년 만의 재회로 깊어진 감정선을 선보인다. 실제 우정에서 비롯된 두 배우의 호흡은 극의 진정성을 더한다. 여기에 배우들이 직접 연주하는 음악과 터키 현지에서 촬영한 영상이 더해져 무대의 몰입도를 높인다. 음향·조명·영상 오퍼레이팅을 겸하는 ‘악어떼’의 존재 역시 이 작품만의 독특한 무대 언어를 완성한다. 박선희 연출은 기억과 감정을 입체적으로 엮어내며 관객 각자의 청춘을 호출한다. 특히 연말연시라는 시기성과 맞물려, 지나온 시간을 돌아보고 싶은 관객에게 깊은 울림을 전할 예정이다.기간 2026년 2월 1일까지 장소 예술의전당 자유소극장