TO SEE, TO FEEL

새해, 새로운 영감을 줄 이런 전시 어때요.

왼쪽) 전시 전경 ©PS Under Layer 오른쪽) 이미정, , 2025년 ©PS Under Layer

에텔 아드난, , 1960s (2022) ©White Cube (Thomas Lannes)

왼쪽) 전시회 포스터, 오른쪽) 최재은, <루시> , 2007년, HDC 리조트 소장 © 이동웅