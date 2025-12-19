파노 법률사무소, 뱅엣지와 법률 자문 계약 체결… '범아시아 법률 이슈 조력'

부띠끄 로펌 파노 법률사무소가 홍콩계 핀테크 기업 뱅엣지와 법률자문 계약을 체결, 아시아 전역의 금융 규제, 핀테크 자문, IT 관련 법률 이슈를 대응할 파트너로 함께 하게 됐다.뱅엣지는 IT 인프라 제공 및 핀테크 IT 제품을 공급하는 회사로, 금융기관 및 IT 기업들에게 필수적인 기술 기반을 제공하는 홍콩계 한인회사다. 범아시아 법률 이슈를 대응할 파트너로 파노 법률사무소를 선정한 배경에는 복잡한 금융 규제 및 기술 관련 법률 대응 능력이 있다.파노 법률사무소는 금융 규제, 핀테크 자문, IT 관련 법률 등 전문영역에서 꾸준히 역량을 쌓아왔다. 특히 국내 핀테크 기업의 법률자문을 수행하며 금융규제 대응, 계약 자문, 산업별 컴플라이언스 관련 업무를 성공적으로 수행한 이력이 있다.파노 법률사무소 관계자는 "이번 계약은 국내 부띠끄 로펌으로서 아시아 시장에 진출한 핀테크 기업과 전략적 법률 파트너십을 체결한 의미 있는 성과"라며, "앞으로 아시아 전역 핀테크 기업들의 법률 리스크를 함께 관리하고 대응할 수 있는 역량을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.파노 법률사무소는 뱅엣지와의 계약을 기반으로 아시아 법률시장에서의 영향력을 확대하고, 다양한 IT·핀테크 기업들과의 협업을 추진할 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com