프레스티지 위스키 ‘더 슬리핑 캐스크’ 국내 출시

싱글 캐스크 프레스티지 위스키 '더 슬리핑 캐스크(The Sleeping Cask)'가 럭스인터내셔널을 통해 국내에 공식 출시됐다.더 슬리핑 캐스크는 세련된 개성과 태도를 담아낸 위스키다. 확고한 취향과 감각으로 자신의 정체성을 완성해 온 이들을 위해 탄생했으며, 뛰어난 안목을 지닌 소비자층과 자연스럽게 어우러진다.단 하나의 오크통에서 병입되는 싱글 캐스크 방식으로 제작되어, 싱글 캐스크 위스키의 고유한 풍미를 이해하고 평가하는 미식가들에게 탁월한 선택이다. 다시 재현될 수 없는 싱글 캐스크의 특성을 통해, 각 병마다 독특하고 고유한 테이스팅 경험을 제공한다.첫 번째 릴리즈는 엄선된 싱글 캐스크로 구성된 링크우드 17년산, 글렌로시 16년산 그리고 글렌로스 15년산, 총 세 가지 컬렉션을 선보인다. 모든 컬렉션은 명확하고 공통된 테마 아래 기획되지만, 서로 다른 캐스크와 숙성 조건을 통해 각기 다른 개성을 담은 테이스팅 노트를 완성한다.링크우드(Linkwood) 17년산은 드라이하면서도 올로로소 셰리 통 마무리 숙성으로 깊이 있는 셰리 풍미를 선사하며, 글렌로시(Glenlossie) 16년산과 글렌로스(Glenrothes) 15년산은 페드로 히메네즈 셰리 통 마무리 숙성으로 달콤하고 풍부한 과실미를 더한다.관계자는 "취향과 선택의 가치를 존중하는 브랜드 철학을 바탕으로, 자신만의 방식으로 위스키를 즐기는 소비자들을 위해 '더 슬리핑 캐스크'를 국내에 선보이게 됐다"고 밝혔다.한편 더 슬리핑 캐스크는 연간 1~2개의 컬렉션만을 한정 출시하며, 소량 생산을 통해 희소성과 완성도를 동시에 추구하는 고품질 프레스티지 위스키로 자리매김할 예정이다. 관련 유통 및 입점 문의는 럭스인터내셔널을 통해 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com