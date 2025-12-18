MOU를 체결한 KST 김상욱 그룹장, PTR자산운용 이만열 대표, KGV 조남훈 대표. 케이그라운드 벤처스 제공

한국과학기술지주(KST, 대표 최치호)와 PTR 자산운용(대표 이만열), 케이그라운드벤처스(KGV, 대표 조남훈)가 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 국내외 AI 혁신기업이 누구나 전주기에 걸쳐 다양한 형태의 AX 프로젝트 투자와 스케일업 지원을 받을 수 있는 'AX 전용 전주기 투자·스케일업 플랫폼 구축'의 공동 추진을 위해 진행됐다.3사 대표는 기술패권 경쟁 시대에 투자사들도 상호협력을 통해 사업화지원 역량을 갖추어야 AX 유니콘들을 지속적으로 탄생시킬 플랫폼을 만들 수 있다는 점에 공감했다.3사는 산업분야별 또는 산업 간 융복합 밸류체인형 투자 시스템을 도입하고 전주기에 걸쳐 국내 및 글로벌 사업화 전문가 네트워크가 참여하는 'AX 전용 전주기 펀드 조성과 관련 투자자와 기업들이 교류하는 플랫폼' 구축에 함께 나서기로 했다고 밝혔다.KST는 18개 정부출연연구소의 기술사업화 지주회사로서 다양한 성과창출 경험을 가진 기술사업화 종합전문회사이다. 이번 협약을 통해서도 산업 전분야 버티컬 AX 기업과 프로젝트(JV, SPC 등)의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대된다.KST 최치호 대표는 "원천 IP 선점과 활용이 국가 전략자산이 될 것이며 KST는 이번 MOU를 통해 출연연의 혁신 기술과 스타 과학자들이 글로벌 AX 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 기술사업화 종합전문회사로서 전력을 다하겠다."고 말했다.PTR 자산운용은 이만열 대표가 이끄는 IP 및 기술가치 기반 전문투자사로 ㈜위즈도메인의 글로벌 기술가치 분석시스템을 기반으로 Pre-IPO와 상장기업 투자에서 성과를 만들어가고 있다. 국내 AX기업들의 글로벌 생태계 진입 및 K-AX 생태계 구축에도 눈에 띄는 성과를 만들어갈 것으로 주목하고 있다.이만열 대표는 "투자 전 단계에서부터 Market·수요처 기반의 AX 기술가치 및 IP 평가로 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다고 판단되면 과감한 투자와 버티컬 AX 산업별 전문가의 지원을 통해 새로운 K-AX의 성장 신화를 만드는 데 기여하겠다."고 밝혔다.케이그라운드벤처스는 '투자기업의 스케일업을 위한 AI융복합·피지컬AI 얼라이언스' 출범을 주도했고 투자사협의체와 함께 새로운 AX 투자 생태계 구축에 적극 나서고 있다. 최근에는 투자 기업과 수요처를 연계하여 AMR(물류 로보틱스) 분야와 AI EMS(에너지관리시스템)분야 생태계구축을 위한 버티컬 AX 성장을 이끌고 있다.케이그라운드벤처스 조남훈 대표는 "이번 협약을 통해 AX 혁신기술 기업들이 투자유치와 글로벌 사업화라는 큰 산을 넘을 수 있도록 민간과 공공이 함께 규모 있는 펀드 결성을 빠르게 추진해 나가겠다."고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com