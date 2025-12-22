워커스하이, '2025 벤처창업진흥 유공 포상' 중소벤처기업부 장관 표창 수상

플래그샵(FLAGSHOP)을 운영하는 워커스하이가 '2025 벤처창업진흥 유공 포상'에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다. 이번 포상은 벤처·창업 생태계 활성화와 산업 발전에 기여한 기업 및 기관을 선정해 수여한 것으로, 워커스하이는 공간 기반 리테일 혁신과 무인 리테일 기술 고도화 성과를 인정받아 선정됐다.서울 지역의 벤처·창업 분야 21개 기업·단체가 수상했으며 기업 대표의 비즈니스 스피치와 수상 소감 발표 등이 함께 진행되어 지역 벤처 산업의 성과를 공유하는 자리가 마련됐다.워커스하이는 다양한 공간에 적용 가능한 스마트 리테일 플랫폼 플래그샵을 운영하고 있다. 특히 올해 벤딩머신 기반 리테일 미디어 기술 '플래그미디어 벤딩머신'을 상용화하며 리테일테크 분야에서 성장한 점을 인정 받았다. 공간별 맞춤형 상품 큐레이션, 무인 스토어 인프라 운영 기술, 디지털 사이니지를 활용한 미디어 비즈니스 모델 확장 등 새로운 리테일 생태계를 구축했다는 평가다.워커스하이 관계자는 "앞으로도 리테일과 미디어를 결합한 지속 가능한 모델을 발전시키고, 창업·벤처 생태계에서 모범적 성장 사례가 될 수 있도록 책임감을 갖고 노력하겠다"고 말했다.워커스하이는 향후 제품 기술 고도화, 공간 유형별 리테일 모델 확장, 브랜드 파트너십 확대 등을 통해 공간 리테일 플랫폼으로서의 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com