전역 날 웃는 ‘군테크’…5단계 실천 플랜

군 복무 기간은 많은 청년들에게 개인의 시간이 일시적으로 정체된 구간처럼 인식된다. 학업이나 진로 탐색은 중단되고, 경제활동 역시 자유롭지 않다. 또래들이 인턴십과 대외 활동, 자격증 취득을 통해 사회 경험을 쌓아 가는 모습을 지켜보며 상대적인 박탈감을 느끼는 경우도 적지 않다. 이런 인식 속에서 군 복무는 ‘성장의 시간’보다는 감내해야 할 공백으로 받아들여지기 쉽다.하지만 ‘자산관리’ 관점에서 바라보면, 이 시기는 전혀 다른 가치로 해석될 수 있다. 군 복무 기간은 금융 생활을 새롭게 설계할 수 있는 의미 있는 출발점이 된다. 매달 고정적인 급여가 지급되고, 주거비와 식비에 대한 부담이 거의 없으며, 일상 리듬도 비교적 안정적이다. 여기에 더해 금융 결정을 성급히 내릴 필요 없이 충분히 고민하고 점검할 수 있는 시간이 주어진다. 이러한 조건들은 사회에 진출해 처음 급여를 받는 시점보다 오히려 자산관리의 기초를 차분히 익히기에 더 유리한 환경이 될 수 있다.흔히 재테크는 높은 수익을 올리는 방법이나 투자 기법으로만 이해되기 쉽다. 어떤 금융 상품이 더 큰 수익을 낼지, 현재가 투자에 적합한 시점인지를 두고 관심이 집중된다. 그러나 장기적으로 자산을 축적해 온 부자들의 특징은 화려한 투자 감각이나 뛰어난 시장 예측 능력에만 있지 않다. 이들은 비교적 이른 시기에 자신의 소득 수준과 성향에 맞는 자산관리 체계를 구축해 왔다는 점에서 차이를 보인다.비단, 군 복무 기간은 큰돈을 벌 수 있는 시기는 아니지만, 돈을 다루는 기본 구조와 습관을 안전하게 설계할 수 있는 시간이다. 그렇다면 군 복무 기간을 ‘돈을 불리는 시기’가 아니라, 전역 이후 금융 생활을 안정적으로 시작하기 위한 기준과 구조를 만드는 시간으로 활용하는 방법은 어떤 것들이 있을까.자산관리를 시작할 때 가장 먼저 해야 할 일은 투자처를 찾거나 저축 상품을 고르는 것이 아니다. 핵심은 현재 자신의 재무 상태를 객관적으로 점검하는 데 있다. 많은 사회초년생들이 재테크를 떠올리면 먼저 ‘무엇에 투자해야 할까’를 고민하지만, 전문가들은 한결같이 ‘지금 내가 어떤 상황에 놓여 있는가’를 파악하는 것이 우선이라고 말한다. 출발 지점을 정확히 알지 못한 채 세운 계획은 쉽게 방향을 잃고, 예상치 못한 변수 앞에서 흔들릴 수밖에 없기 때문이다.현실을 파악하는 과정은 생각보다 복잡하지 않다. 매달 안정적으로 발생하는 수입 규모와 간헐적으로 들어오는 추가 수입을 정리하고, 급여 입금 이후 자금이 어떤 항목에 사용되는지만 살펴봐도 전체적인 재무 구조가 명확해진다. 또한 사용 중인 통장의 개수와 각 통장의 목적을 점검하는 것만으로도 자금 흐름을 한눈에 이해할 수 있다. 여기에 대출이나 할부 내역, 연체 경험 여부까지 함께 검토한다면 현재의 금융 상태를 상당히 객관적으로 평가할 수 있다.한 시중은행 관계자는 “자신의 금융 상황을 한 번이라도 체계적으로 점검해본 경험이 있는지가 이후 자산관리의 출발선을 크게 좌우한다”며 “이러한 차이가 사회초년기에 겪는 자산관리의 시행착오를 줄이는 핵심 요인”이라고 말했다. 그는 이어 “투자용 금융 상품은 종류와 선택지가 매우 다양하다”며 “처음부터 투자에만 집중하기보다 현재의 금융 구조를 먼저 점검한 뒤, 그 틀 안에서 투자 상품을 배치하는 방식이 보다 바람직하다”고 덧붙였다.특히 군 복무 기간에는 신용점수 관리가 뒤로 밀리기 쉽다. 아직 금융 거래가 많지 않다는 이유로 나중에 신경 써도 된다고 생각하는 경우가 적지 않다. 하지만 신용점수는 전역 이후 금융 생활의 조건을 좌우하는 핵심 지표다. 대출 금리와 한도, 전세자금 대출 가능 여부, 신용카드 발급 조건 등 대부분의 금융 거래가 신용점수를 기준으로 결정된다.다행히 신용점수 관리는 크게 어렵지 않다. 주기적으로 점수를 점검하고, 연체 없이 금융 거래를 지속하며, 신용을 과도하게 사용하지 않는 것만 지켜도 기본적인 관리는 충분히 가능하다. 통신요금이나 소액의 정기 결제를 성실히 납부하는 것 또한 신용 이력 형성에 긍정적으로 작용한다. 특히 군 복무 기간은 금융 거래가 단순한 경우가 많아, 불필요한 변수를 줄이면서 신용 기록을 안정적으로 쌓아 가기에 비교적 유리한 시기라고 볼 수 있다.저축과 투자가 실패하는 가장 흔한 이유는 소득이 적어서가 아니다. 목표가 분명하지 않기 때문이다. 그저 ‘부자가 되고 싶다’는 막연한 생각만으로는 예기치 못한 지출 앞에서 의외로 쉽게 무너지고, 계획은 흐지부지되기 십상이다.반면, 자금을 사용할 시점과 목적이 분명하면 자산관리는 훨씬 안정적으로 이어진다. ‘왜 모으는지’를 알고 있는 돈은 쉽게 건드려지지 않는다. 자산 성장 플랜에서 목표 설정은 선택이 아니라 필수인 이유다. 목표는 단기, 중기, 장기로 나누는 것이 효과적이다. 단기 목표는 전역 직후 3개월 생활비, 이사 비용, 전역 기념 여행 경비처럼 1년 이내에 사용할 가능성이 높은 자금이다. 이 자금은 안정성이 최우선이다. 중기 목표는 복학 등록금, 자격증 취득 비용, 취업 준비 기간의 생활비, 전세자금처럼 3~5년 내에 현실화될 수 있는 계획이다. 장기 목표는 주거 마련이나 노후 준비처럼 아직 실감 나지 않지만, 지금의 선택이 결과에 영향을 미치는 영역이다.이 과정에서 많은 사람들은 특정 금액을 목표로 삼는 데 집중한다. 하지만 목표 금액은 소득 수준이나 개인의 환경 변화에 따라 언제든 달라질 수 있다. 핵심은 ‘이 돈을 언제쯤 사용할 것인가’라는 시간 기준이다. 이 기준이 있어야 단기 자금은 원금 보존을 우선하고, 장기 자금은 일정 수준의 변동성을 감내하며 성장 가능성을 고려할 수 있기 때문이다.군 복무 기간의 가장 큰 특징은 수입과 지출 구조가 단순하다는 점이다. 급여 규모는 크지 않지만 매달 일정하게 지급되고, 주거비와 식비 부담이 적다. 이는 저축 여력을 확보하기 쉬운 환경이라는 의미이기도 하다. 동시에 금융 판단에서 실수를 하더라도 사회 진출 이후보다 치명적인 결과로 이어질 가능성이 낮다.이 시기에는 고수익을 추구하기보다 금융 구조를 만드는 데 집중하는 것이 바람직하다. 군 장병 대상 적금이나 우대금리 상품은 기본 자산으로 활용하기에 충분하다. 급여가 들어오면 일정 금액이 자동으로 저축되도록 설정하는 것만으로도 자산관리의 절반은 완성된다. 의지가 아니라 구조로 저축이 이루어지기 때문이다.자금 흐름을 직접 관리해보는 경험도 중요하다. 생활비 통장, 저축 통장, 단기 자금 통장을 분리해 사용하면 돈의 이동 경로가 자연스럽게 드러난다. 이는 불필요한 지출을 줄이는 데뿐 아니라, 자신의 소비 패턴을 이해하는 데도 도움이 된다. 종합자산관리계좌(CMA)나 파킹 통장처럼 단기 자금을 효율적으로 관리할 수 있는 수단을 활용해보는 것도 금융 감각을 키우는 좋은 연습이다. 투자는 이 시기에는 ‘성과’보다 ‘과정’에 초점을 맞추는 것이 적절하다.소액 상장지수펀드(ETF)나 펀드를 통해 시장 변동을 경험하고, 가격이 오르내리는 이유를 관찰하는 것만으로도 충분한 학습 효과가 있다. 중요한 것은 수익률이 아니라, 정해 둔 원칙을 지키며 투자 과정을 경험해보는 것이다. 물론, 한두 번의 수익 경험이 과도한 자신감으로 이어지지 않도록 경계하는 태도 역시 이 시기에 함께 익혀야 한다.자산을 키워 나가기 위해서는 개인의 성격과 현실 여건을 반영한 자산 배분 기준이 먼저 마련돼야 한다. 저축과 투자의 비중을 모두에게 동일하게 적용할 필요는 없으며, 오히려 본인에게 맞지 않는 방식은 장기적으로 지속되기 어렵다. 실제로 최근 주변의 수익 사례나 온라인 정보에 자극을 받아, 충분한 준비 없이 고위험 투자에 뛰어드는 청년들도 적지 않다. 단기간에 자산을 불리고 싶다는 조급함이 포모(FOMO·소외 공포)로 이어지면서, 감당하기 어려운 변동성이나 손실을 경험하는 사례가 반복되고 있다. 이러한 투자는 자산 형성의 속도를 높이기보다는 오히려 출발선을 뒤로 미루는 결과를 낳을 수 있다.가령, 자신이 위험을 회피하는 성향이라면 예·적금 중심으로 자산을 운용하고, 투자는 제한적으로 경험하는 전략이 적합하다. 이는 원금 손실에 대한 부담이 크거나 금융 거래에 익숙하지 않은 경우에 특히 유효하다. 보다 중간 성향에 해당한다면 예·적금과 간접투자를 병행해 안정성과 수익성을 동시에 고려할 수 있다. 반면, 장기적인 목표가 명확하고 자산 가치의 변동을 감내할 수 있다면 성장 중심의 전략을 선택할 여지도 있다. 다만 이러한 구분은 고정된 성향을 의미하지 않으며, 개인의 상황 변화에 따라 언제든 조정 가능한 선택지에 가깝다.무엇보다 중요한 것은 유형을 정하는 것보다 기본 원칙을 지키는 일이다. 일상적인 생활비나 비상자금은 투자 대상이 될 수 없다. 단기간 내 사용 가능성이 있는 자금을 시장에 노출시키면, 가격 변동이 곧바로 생활 전반의 불안으로 이어질 위험이 크기 때문이다.앞서 살펴본 것처럼, 부자들의 자산 전략은 인생 전반에 걸쳐 이어지는 장기적인 과정이다. 한 번 계획을 세우고 끝나는 일회성 이벤트가 아니다. 삶의 과정에서 소득은 오르내리고, 환경이 변화하며, 목표 또한 달라지기 마련이다. 따라서 자산 계획에는 처음부터 정기적인 점검과 수정이 전제돼야 한다. 분기 단위로 저축이 계획대로 유지되고 있는지, 투자 비중이 과도하게 커지지는 않았는지, 그리고 설정한 목표가 현재의 상황과 괴리가 있지는 않은지를 점검할 필요가 있다.특히 전역 시점은 자산관리에서 중요한 전환점이다. 수입 구조가 달라지고 주거비와 생활비 지출이 늘어나면서 기존 계획이 더 이상 맞지 않을 수 있다. 이때 군 복무 기간 동안 기본 구조를 만들어 두었다면, 전면적인 재설계가 아니라 비중 조정만으로도 충분히 대응할 수 있다. 자산관리는 완벽함보다 지속성이 중요하다. 계획이 조금씩 바뀌더라도 관리의 흐름이 끊기지 않는 것이 핵심이다. 군 복무 기간에 만든 자산 성장 플랜은 사회초년생 금융 생활의 기준점이 된다.