이탈리아의 정신과 스위스의 정교한 기술력, 파네라이가 다시 한번 전설을 소환했다. 파네라이의 뿌리는 이탈리아 피렌체의 작은 공방, 그리고 해군을 위해 제작했던 정밀 기기에 닿아 있다. 전 세계 1000점 한정으로 선보인 ‘루미노르 마리나 PAM01759’는 피렌체 아카이브에 잠들어 있던 초기 잠수용 계기의 실루엣을 지름 44mm의 스틸 케이스로 완벽히 재현했다. 완만한 곡선을 그리는 돔형 사파이어 글라스는 다이얼 위의 아라비아 숫자 인덱스를 더욱 입체적으로 돋보이게 하며, 빈티지 시계 특유의 따스하면서도 강인한 분위기를 자아낸다. 다이얼은 ‘순수함’ 그 자체다. 날짜창을 제거한 건 초기 해군용 시계의 원형에 충실하기 위한 선택이다. 수중에서 시계가 정상 작동 중인지 확인해야 했던 군용 헤리티지의 상징이였던 9시 방향 스몰 세컨즈, 심해에서도 탁월한 시인성을 보장하는 그린 슈퍼 루미노바® 등 불필요한 요소를 덜어내고 오직 시간과 기능에만 집중한 ‘툴 워치’로서의 미학을 그대로 계승했다. P.9010 칼리버는 두 개의 배럴을 통해 3일간의 넉넉한 파워리저브를 제공한다. 특히, 시침 단독 조정 기능은 여행자들에게 더할 나위 없는 편리함을 선사한다. 다크 브라운 빈티지 송아지 가죽 스트랩을 기본으로 블랙 러버 스트랩을 추가 제공해 클래식한 분위기와 실용성을 모두 충족시킨다. 이처럼 전통을 존중하면서도 현대적 정교함을 잃지 않는 것, 그것이 파네라이가 가진 진정한 힘이다.양정원 기자 neiro@hankyung.com