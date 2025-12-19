포르쉐코리아, 카이엔 일렉트릭 내년 출시 예정

포르쉐의 두 번째 순수 전기 SUV

지난 11월 포르쉐는 브랜드의 두 번째 순수 전기 SUV ‘카이엔 일렉트릭’을 월드 프리미어로 공개했다. 카이엔은 2002년 첫 출시 이후 SUV 라인업으로 확장된 모델이다.카이엔 일렉트릭은 모터스포츠에서 축적한 혁신 기술을 바탕으로 주행 성능과 충전 효율, 일상 활용성까지 아우르며, 전기 SUV 시대에도 카이엔 특유의 퍼포먼스와 실용성을 갖췄다.최상위 모델인 카이엔 터보는 정지상태에서 100km/h까지 가속하는 데 2.5초가 소요되며, 최고속도는 260km/h에 달한다. 런치 컨트롤 시 최고출력 1,156 마력(PS), 최대토크 153.0 kg·m이다.리어 액슬 전기 모터에는 직접 오일 냉각 시스템이 적용됐다. 해당 시스템은 실제 주행에서 효율을 최대 98%까지 끌어올리며, 전류가 흐르는 부품에서 직접 열을 배출하는 방식이다. 최대 600kW의 회생 제동 성능을 갖춰 포뮬러 E 수준의 에너지 회수 효율을 구현했으며, 일상 주행에서는 약 97%의 제동을 회생 제동만으로 수행할 수 있다.섀시에는 전자식 댐퍼 컨트롤이 포함된 어댑티브 에어 서스펜션이 기본 적용되며, 다양한 차고 높이와 오프로드 프로그램을 제공한다. 포르쉐 액티브 라이드 시스템은 주행 상황에 따라 차체 거동을 능동적으로 제어한다.카이엔 일렉트릭에는 LG에너지솔루션의 113kWh 고전압 배터리가 탑재된다. 차량 구조와 결합되는 기능 통합형 설계로 공간과 무게를 효율적으로 관리한다.배터리에는 양면 냉각 기술이 적용돼 균일한 열 관리가 가능하다. WLTP 기준 주행 거리는 카이엔 일렉트릭 최대 642km, 카이엔 터보는 최대 623km다.800V 고전압 아키텍처를 기반으로 최대 390kW의 DC 급속 충전을 지원하며, 배터리 충전 상태 10%에서 80%까지 약 16분 만에 충전할 수 있다. 단 10분 충전으로도 카이엔은 최대 325km, 카이엔 터보는 315km(WLTP 기준)의 주행 가능 거리를 제공한다.또한, 카이엔 일렉트릭은 포르쉐 최초로 무선 충전을 옵션으로 지원한다.무드 모드는 사용자의 기분과 상황에 따라 실내를 몰입형 공간으로 전환한다. 선택한 프로그램에 따라 시트 위치, 조명, 공조, 사운드 프로필, 디스플레이 그래픽이 변화하며, 다이내믹한 주행을 위한 모드부터 마사지와 사운드 스케이프가 결합된 휴식형 웰니스 모드까지 제공한다.또 13가지 외장 컬러와 9가지의 20~22인치 휠 디자인, 12가지 인테리어 조합을 비롯해 최대 5개의 인테리어 패키지와 5개의 액센트 패키지를 선택할 수 있다. 특히 포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처의 확장된 페인트 투 샘플 옵션과 존더분쉬 프로그램을 통해 완전한 원-오프 제작까지 가능하다.카이엔 일렉트릭은 새로 개발된 포르쉐 드라이버 익스피리언스를 적용했다. 플로우 디스플레이를 중심으로 14.25인치 OLED 풀 디지털 계기판과 14.9인치 조수석 디스플레이가 연결돼, 포르쉐 역사상 가장 넓은 연속형 디지털 디스플레이를 구현했다.카이엔 최초로 증강현실 헤드업 디스플레이를 적용해 전방 10미터 지점에 87인치 디스플레이 영역을 시각적으로 구현한다. 모든 디스플레이는 인테리어 아키텍처와 조화를 이루도록 설계됐으며, 공조 시스템과 오디오 볼륨 기능은 물리 버튼을 유지해 사용 편의성을 높였다.카이엔 일렉트릭 모델의 국내 판매 가격은 카이엔 일렉트릭 1억 4,230만 원, 카이엔 터보 일렉트릭은 1억 8,960만 원부터 시작한다. 국내에는 2026년 하반기 출시될 예정이다.카이엔 일렉트릭은 기존 드라이브 트레인 선택지를 확대하며 포르쉐의 다중 파워트레인 전략을 구체화한다. 포르쉐 AG 세일즈 및 마케팅 이사회 멤버 마티아스 베커는 "카이엔의 전동화와 함께 내연기관과 하이브리드 모델 개발도 지속할 것"이라고 밝혔다.포르쉐코리아는 내연기관(ICE)·플러그인 하이브리드(PHEV)·순수 전기차(BEV)를 아우르는 포트폴리오 전략을 전개해 왔다. 2025년 11월 기준 누적 인도량은 9,739대로 집계됐으며, 순수 전기차 비중은 5년 전 1% 수준에서 올해 32%까지 확대됐다. 플러그인 하이브리드를 포함한 전동화 차량 비중은 60% 수준이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com