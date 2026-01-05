[신간] 시장의 소음을 차단하고 투자 중심을 잡는 법

JL 콜린스서삼독재정 교육의 대가로 불리는 JL 콜린스의 대표작 <부에 이르는 가장 단순한 길>이 10년 만에 ‘전면 개정판’으로 출간됐다. 저자는 전 세계 젊은 투자자들에게 파이어(fire), 즉 경제적 독립과 조기 은퇴의 꿈을 심어준 대표적 인물이다. 책은 저자가 지난 50년간 달려온 투자의 길 끝에 얻은 단순한 투자 진리를 담은 내용으로, 개정 작업을 통해 지난 10년 동안 변화한 데이터를 반영했다. 그는 투자 원칙이 단순해야 하며, 실천 가능해야 한다고 강조한다. 흔들림 없는 투자자가 되기 위한 원칙부터 시장의 소음을 차단하고 중심을 잡는 방법을 두루 다뤘다.이광수21세기북스전 미래에셋증권 애널리스트이자 경제·투자 리서치사 ‘광수네 복덕방’을 운영하는 이광수 대표의 신간. 개인이 시장에 참여해 기회를 잡을 수 있는 환경이 과거 어느 때보다 열려 있는 현재, 그는 “진보 정권을 지지한다면, 그 성과를 시장에서 함께 누려야 한다”는 메시지를 던진다.전형진한국경제신문60만 부동산 유튜브 ‘집코노미’를 진행하는 전형진 기자가 입지에 대해 총망라한 부동산 탐구서다. 부동산의 가장 훌륭한 교보재인 지도 읽는 법부터 정책과 뉴스를 통해 호재를 가려내는 법, 인구 이동과 입지의 상관관계 등을 담았다. 입지를 해석하는 능력이 곧 성공적인 부동산 투자를 가른다.