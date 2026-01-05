OTT·앱 스토어·패션·편의점 등 20~50% 인하KB국민카드는 만 18세부터 만 29세까지의 청년 고객을 대상으로 높은 할인 혜택을 제공하는 ‘KB 유스 클럽(Youth Club) 체크카드’를 출시했다.이번 신상품은 청년층이 자주 사용하는 온라인동영상서비스(OTT), 앱 스토어, 패션, 편의점, 영화, 데이트 등 6개 핵심 영역에서 50~20%의 높은 할인율을 제공한다. 연회비 없이 월 최대 2만 원, 연간 최대 24만 원까지 실질적인 혜택을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 여기에 KB국민은행과 함께 진행하는 프로모션을 결합할 경우 월 최대 5만 원까지 혜택이 확대돼 비용 부담을 효과적으로 줄일 수 있다.고객이 선택한 혜택 유형에 따라 할인 서비스를 각각 다르게 제공한다. 선택형 A팩은 OTT 50%(월 최대 5000원), 앱 스토어30%(월 5000원), 여가 20%(월 2000원), 택시 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 영화 4000원 할인(월 1회) 혜택을 제공한다. 선택형 B팩은 쇼핑 멤버십 50%(월 최대 5000원), 통신요금 5%(월 5000원), 패션라이프 20%(월 2000원), 배달 20%(월 2000원), 편의점 20%(월 2000원), 데이트(레스토랑·놀이공원 업종 월 1회) 4000원 할인 혜택을 제공한다.또한 KB국민은행과 함께 진행되는 ‘KB 유스 클럽 체크카드×밀리터리 클럽 프로모션’을 통해 카드 기본 혜택 외에 월 최대 3만 원의 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 프로모션은 KB국민은행 스타뱅킹 애플리케이션에서 밀리터리 클럽을 가입하고 KB 유스 클럽 체크카드 전월 실적 20만 원 이상 시 적용되며, 조건 충족 다음 날부터 2026년 2월 28일까지 제공된다.프로모션 혜택은 커피 30%(월 최대 5000원), 온라인 쇼핑 50%(월 3000원), 대중교통 20%(월 2000원), 해외 가맹점 10%(월 2만 원·연 4만 원) 할인 등으로 월 최대 3만 원의 추가 혜택을 누릴 수 있다.카카오뱅크는 고객이 인공지능(AI)을 금융 활동에서도 편리하게 이용할 수 있도록 모든 ‘대화형 AI 서비스’를 통합한 ‘카카오뱅크 AI’를 출시했다.카카오뱅크는 기존에 ‘AI 검색’, ‘AI 금융 계산기’, ‘AI 이체’, ‘상담챗봇’ 등 개별로 운영되던 AI 서비스를 ‘카카오뱅크 AI’로 하나의 대화창에서 통합 제공한다. 홈 화면에 ‘AI 탭’을 새로 배치해 고객이 필요한 순간 언제든지 AI를 손쉽게 이용할 수 있게 했다.‘카카오뱅크 AI’는 송금, 정보 검색, 계산 등 다양한 요청을 일상 언어로 대화하듯 입력하면 AI가 분석해 가장 적합한 ‘대화형 AI 서비스’로 자동 연결해준다. 예를 들어 '엄마에게 5000원 보내줘'라고 입력하면 AI가 고객의 의도를 파악해 ‘AI 이체’를 호출하고 송금 절차를 진행한다. ‘카카오뱅크 AI’와 ‘대화형 AI 서비스’ 간 연계에는 거대언어모델(LLM) 라우터 기술이 활용됐다. 이 기술은 고객의 요청 의도를 파악해 가장 적합한 AI 서비스를 자동으로 연결해 고객이 직접 서비스를 고르지 않아도 맞춤형 기능을 제공한다.‘카카오뱅크 AI’에서는 더욱 고도화된 상담 챗봇을 경험할 수 있다. 상담 챗봇에 ‘내 정보 조회’ 기능이 새로 탑재되면서 고객은 대화창에서 바로 계좌 정보, 자동이체 내역, 거래 출처 등 개인화된 정보를 확인할 수 있게 됐다.카카오뱅크는 ‘AI 은행’의 지향점을 시각화한 새로운 로고 심볼도 공개했다. 기존 심볼이 ‘내가 중심이 되는 은행’을 의미하는 ‘B(Bank, 은행)’ 안의 ‘I(나)’를 표현했다면, 이번 로고는 ‘내가 중심이 되는 AI’를 표현하기 위해 확장하는 형태의 별 모양 AI 심볼 가운데에 ‘I’를 배치했다. 이는 고객 중심의 금융 서비스를 지향하는 카카오뱅크의 철학을 AI로 확장한 결과다.