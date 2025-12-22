다온케어, 아름드리와 업무협약...레이슬로프 등 장애인 특장차 협력

장애인 복지차량 전문 제작업체 다온케어(대표 고필권)가 사단법인 아름드리(대표 고만규)와 장애인 이동권 향상 및 취업 지원을 위한 업무협약을 체결했다.㈜다온티앤티 산하 브랜드 다온케어는 최근 사단법인 아름드리와 업무협약을 맺고 장애인 특장차 제작과 고용 확대를 위한 협력에 들어갔다고 밝혔다. 다온케어는 레이슬로프, 카니발 회전시트, 스타리아 슬로프, 탑퍼 등 다양한 장애인 복지차량을 제작해왔다.이번 협약의 핵심은 장애인의 실질적인 이동권 보장과 일자리 창출을 동시에 추진하는 데 있다. 다온케어는 장애인 차별 없는 이동권 향상을 위한 특장차 개발 및 제작을 맡으며, 보조공학기기 기반 이동지원 장비 개발에도 참여한다. 필요시 아름드리와 공동 프로젝트를 진행할 예정이다.사단법인 아름드리는 장애인 채용이 가능한 직무 개발과 취업 상담, 직업 알선, 직무 지도 등을 담당한다. 복지기관 및 지자체와 연계해 이동지원 프로그램을 공동 기획하는 한편, 사회 취약계층 지원 활동도 펼친다.양 기관은 장애인 고용 확대를 위한 사회공헌 활동과 함께 국가, 지자체, 공공기관의 공모사업 및 지원사업 참여에도 협력하기로 했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com