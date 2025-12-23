마라톤의 전설 '이봉주 선수' 프롬바이오 신규모델 발탁

건강기능식품 전문 브랜드 ㈜프롬바이오가 오늘 23일 마라토너 이봉주 선수를 전속모델로 발탁하며, 프롬바이오 '관절연골엔 보스웰리아'와 함께 관절 건강 여정에 나선다고 밝혔다.이봉주 선수는 오랜 기간 국민적 사랑을 받아온 대한민국 대표 마라토너로, 국내외 주요 마라톤 대회에서 수상 경력을 남기며 한국 마라톤의 위상을 높였다. 최근 건강상의 어려움으로 걸음조차 어려운 시기를 겪었으나, 약 4년에 걸친 투병과 재활 끝에 다시 달리기를 시작하며 깊은 감동을 전했다. 프롬바이오는 "이봉주 선수는 관절 건강의 중요성을 몸소 경험해온 인물로, 실제로 장기간 보스웰리아를 섭취하며 무릎 건강 관리를 이어왔다고 알려져 프롬바이오와의 시너지가 기대된다"며 모델 발탁 배경을 설명했다.프롬바이오의 '관절연골엔 보스웰리아'는 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 프롬바이오의 개별 인정형 원료 '보스웰리아 추출물'을 함유한 관절·연골 케어 제품이다. 해당 제품은 소비자 평점 4.85를 기록하며 높은 만족도를 입증하고 있으며, "꾸준히 섭취한 후 관절이 한결 편해진 느낌", "오래 걸을 때 무릎 걱정이 줄었다"는 등의 실제 후기가 이어지고 있다.프롬바이오는 설립 이후 관절·연골, 위 건강 등 웰빙 트렌드에 맞춘 건강기능식품을 선보이며 신뢰를 쌓아왔다. 엄선된 원료를 바탕으로 안전성과 기능성을 인정받은 개별 인정형 원료 개발에 집중하고 있으며, GMP 인증 생산설비와 자체 연구소를 통해 원료 개발부터 생산·유통까지 전 과정을 직접 관리하고 있다.프롬바이오 관계자는 "이봉주 선수와 함께 건강한 생활을 향한 브랜드 메시지를 더욱 강화해 나갈 것"이라며, "앞으로도 소비자가 신뢰할 수 있는 건강기능식품으로 활발히 소통하겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com