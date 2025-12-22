- 생성형 AI 환경에 맞춘 'GEO 기반 브랜드 분석 + 실행 전략' 원스톱 솔루션 구축

함샤우트 글로벌-비즈스프링 업무협약식

종합 커뮤니케이션 기업 ㈜함샤우트 글로벌이 온라인 고객 행동 및 마케팅 데이터 분석 전문 기업 ㈜비즈스프링과 함께 GEO 통합 솔루션 공동 구축을 위한 업무협약을 체결했다.최근 소비자들은 정보를 포털 검색이 아닌 챗GPT, 퍼플렉시티 같은 생성형 AI와의 대화를 통해 탐색하고, 그 안에서 의사결정을 마치는 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 함샤우트 글로벌은 이를 'DCA(Desire–Chat–Action)' 모델로 정의하고, AI 응답이 구매 행동까지 연결되는 새로운 소비자 여정을 분석해왔다. 이 과정에서 검색 결과를 클릭하지 않고, AI의 답변만으로 정보 소비가 끝나는 '제로 클릭(Zero Click)' 현상이 확산되며, 브랜드 노출의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에 따라 생성형 AI 응답 안에서 브랜드가 어떻게 노출되느냐가 마케팅의 핵심 과제가 되었고, 그 해법으로 'GEO(Generative Engine Optimization, 생성형 엔진 최적화)'가 주목받고 있다.이번에 함샤우트 글로벌과 비즈스프링이 공동으로 구축한 'GEO 통합 솔루션'은 이러한 시장 환경 변화에 선제적으로 대응하는 통합형 브랜드 전략 시스템이다. 이 솔루션은 주요 생성형 AI 플랫폼에서 브랜드가 어떻게 노출되고 있는지를 다각도로 진단하고, 이를 정량화한 데이터를 리포트로 제공한다. 리포트에는 ▲브랜드 기본 노출도 ▲경쟁사 대비 노출 점유율 ▲모델별 노출 차이 분석 ▲주요 키워드 및 인용 출처 분석 ▲자사 홈페이지 구조 분석 등이 포함된다. 이를 바탕으로 AI 검색 결과에 효과적으로 노출되기 위한 콘텐츠 방향성과 채널 전략에 대한 실행 중심의 맞춤형 컨설팅을 함께 제공한다.이번 협력은 양사의 전문성과 실무 경험을 바탕으로 GEO 시대의 브랜드 전략 수립에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다. 함샤우트 글로벌은 국내외 브랜드를 대상으로 브랜드 컨설팅, 마케팅 콘텐츠 기획 및 제작, 디지털 PR 등 마케팅 전 영역을 수행해왔으며, AI 마케팅 솔루션을 업계에 도입했다. 비즈스프링은 온라인 고객 행동과 마케팅 데이터를 기반으로 다양한 산업에 분석 솔루션과 기술을 제공해왔으며, CDP, 추천·개인화, 마케팅 자동화 등 전문성을 바탕으로 AI 기반 데이터 분석 영역까지 확장해왔다.함샤우트 글로벌과 비즈스프링이 각 사의 전문 영역에서 발생하는 비즈니스 기회를 공유하고, 이 솔루션을 공동 운영함으로써 고객은 분석과 실행 전략을 하나의 흐름으로 연결해 통합적으로 활용할 수 있다. 기업 담당자들은 한 번의 요청으로 GEO에 최적화된 데이터 기반 전략 수립이 가능하다는 점에서 고객사 입장에서의 편의성과 효과성 모두를 높여준다.양사는 올해 하반기 동안 해당 솔루션의 PoC(개념 검증)를 성공적으로 마무리했으며, 이 과정에서 소비재, 의료, 금융 등 다양한 업계에서 컨설팅 수요가 이어졌다.김재희 함샤우트 글로벌 대표는 "AI 기반 브랜드 분석은 아직 업계에 뿌리내리지 못한 새로운 영역"이라며 "함샤우트 글로벌은 콘텐츠 기획과 채널 운영에 대한 실전 경험을 바탕으로, 브랜드가 AI 생태계 안에서 선택받을 수 있도록 지원해왔으며, 이번 협업을 통해 AI의 응답 결과를 실시간으로 점검하고 대응할 수 있는 GEO 기반 브랜드 전략의 새 표준을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.이철승 비즈스프링 대표는 "이번 협업은 데이터 분석 전문성과 브랜딩 전략 역량이 결합된 모델"이라며 "빠르게 변화하는 AI 검색 환경 속에서, 고객에게 통합적이고 실행력 있는 전략을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.함샤우트 글로벌 산하 AI 연구소는 생성형 AI 시장에서 필요한 정보를 발굴해 확산시키는 노력과 함께 개인과 기업이 생성형 AI를 잘 활용할 수 있는 다양한 활동을 벌이고 있다. AI 전문 정보 플랫폼 AI 매터스(AI Matters)를 통해 전문적인 AI 관련 정보와 500건이 넘는 AI 툴 정보, 도입 사례 등을 제공하는 것은 물론 기업의 생성형 AI 도입과 활용을 위한 교육 사업을 운영하고 있다. 조직의 상황에 따라 맞춤형 AI 교육을 제공, 기업 내 마케팅 조직을 위한 AI 마케팅 트렌드 교육도 제공하며 올해 12월 현재 50여 개의 기업을 대상으로 AI 관련 교육을 진행한 바 있다. 또한, 함샤우트 글로벌 유튜브 채널을 통해 생성형 AI에 대한 인사이트와 실용 팁을 제공하는 오리지널 영상 시리즈도 연재하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com