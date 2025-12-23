크리버코리아, 에코바디스 브론즈 인증…고객사 글로벌 공급망 가치 강화에 기여

지속가능 윤활 기술 및 친환경 운영 강화로 주요 고객사의 ESG 요구 수준 충족

특수 윤활 전문 기업 ㈜크리버코리아가 글로벌 지속가능성 평가기관 에코바디스(EcoVadis)로부터 브론즈(Bronze) 메달을 획득했다고 밝혔다.



이번 인증은 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 주요 ESG 영역에서 당사가 추진해 온 체계적인 활동과 성과가 공인된 결과이다.



에코바디스는 전 세계 130여 개국, 200여 업종의 기업을 평가하는 글로벌 ESG 표준 기관으로, 브론즈 등급은 상위 약 35% 기업에만 부여되는 수준의 성과로 평가된다.



크리버코리아는 이번 인증을 계기로 자체 ESG 경쟁력을 강화하는 데 그치지 않고, 고객사가 글로벌 시장에서 요구되는 책임 있는 공급망(Responsible Supply Chain) 기준을 충족할 수 있도록 지원하는 기술 파트너로서의 역할도 확대해 왔다.



특히 글로벌 OEM·투자자·해외 파트너가 지속가능성 검증을 강화하는 산업 환경 속에서, 당사의 ESG 역량은 고객사의 공급망 신뢰도와 가치 제고에 중요한 기반이 되고 있다.



또한 당사는 ISO 9001(품질경영), ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영), ISO 37001(부패방지경영) 등 국제 표준 기반의 통합경영시스템을 구축하고 운영하고 있다. 이러한 관리 원칙은 에코바디스 평가에서도 긍정적 요소로 작용했으며, 고객사의 ESG 요구에 부합하는 공급망 구축을 지원하는 핵심 역량으로 자리잡고 있다.



환경 책임경영 측면에서도 온실가스 감축, 유해화학물질 최소화, 폐기물 저감 등 개선 활동을 지속하고 있으며, 제품 설계 단계부터 에너지 효율 향상·자원 절감·지속가능 소재 적용 등을 확대해 산업 전반의 환경 부담을 줄이고자 노력하고 있다.



향후 크리버코리아는 탄소저감 기술 고도화, 친환경·저탄소 소재 적용 확대, 협력사 ESG 평가 및 개선 프로그램 운영 등 중장기 전략을 추진할 계획이다. 이를 통해 지속가능경영 역량을 강화하는 동시에 고객사 및 산업계 전반의 책임 있는 공급망 구축에 지속적으로 기여해 나갈 방침이다.

한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com