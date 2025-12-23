퓨처링크, 강남 지역에서 레벨4 자율주행 4만km 무사고 달성

포니링크의 완전 자회사인 자율주행 전문 모빌리티 기업 퓨처링크(대표이사 차두원)가 23일 국내 로보택시 시험 운행에서 주야간 누적 40,000km 무사고 주행을 돌파했다고 밝혔다. 이번 성과는 모회사 포니링크 남경필 회장의 '사회적 생태계' 비전과 현대차그룹·포티투닷 출신인 퓨처링크 차두원 대표의 '기술 현지화' 전략이 만들어낸 시너지의 결과다. 퓨처링크는 이를 통해 자율주행 기술을 복잡한 한국 도심 환경에 성공적으로 안착시키며, '사람 중심의 K-자율주행' 시대를 본격적으로 열고 있다는 평가를 받고 있다.퓨처링크의 기술적 기반은 '포니ai'의 검증된 원천 기술이다. 나스닥 상장사인 포니ai는 전 세계 주요 도시에서 수천만 km 이상의 주행 데이터를 축적했으나, 이를 서울 강남이라는 최고 난이도 환경에 그대로 적용하는 것은 또 다른 차원의 문제였다. 강남의 예측 불가능한 이륜차 이동, 꼬리물기, 잦은 차선 변경 등은 글로벌 표준 기술만으로는 즉각 대응하기 어려운 '한국형 코너 케이스(Corner Case)'의 집약체이기 때문이다.이러한 난제를 해결하기 위해 차두원 대표는 포니ai의 기술에 국내 도로 데이터를 접목한 독자적인 '하이브리드 학습 방식'을 도입했다. 정형화된 규칙 기반(Rule-based)과 스스로 판단하는 엔드투엔드(End-to-End) 방식을 병행하고, 시스템을 완벽히 이중화해 비상 상황에서도 안전을 보장했다.퓨처링크 차두원 대표는 "40,000km 무사고 기록은 세계적으로 검증된 레벨4 기술력에 한국의 고난도 주행 환경을 접목한 '현지화' 작업이 성공적으로 진행되고 있음을 증명한다"고 강조했다.기술 개발에 이어 '사회적 수용성' 확보는 모회사 포니링크 남경필 회장이 주도하고 있다. 남 회장은 자율주행 기술이 기존 운송업계를 위협하는 '파괴적 혁신'이 아니라 기존 산업과 공존하며 사회 전체의 편익을 높이는 '포용적 혁신'이 되어야 한다고 역설해왔다. 이는 기술 개발 단계에서부터 다양한 이해관계자들과 협력하는 '오픈 이노베이션' 전략으로 구체화되고 있다.실제로 퓨처링크는 기술을 통한 공공성 기여를 1차 목표로 삼고, 전국버스운송사업조합연합회 및 KG모빌리티 등과 MOU를 체결했고 '한국형 상생 생태계' 구축에 나섰다.포니링크 남경필 회장은 "기존 운송업계와 윈-윈(Win-Win) 할 수 있는 모델을 만들고, 교통 소외계층의 문제를 해결하는 것이 퓨처링크가 추구하는 궁극적인 지향점"이라고 밝혔다.퓨처링크는 현재 확보된 10대의 임시운행허가 차량을 통해 강남 일대에서 심층적인 주행 데이터를 지속적으로 축적하고 있으며, 향후 운행 지역과 규모를 점차 확대해 나갈 방침이다. 차두원 대표의 '기술 현지화'와 남경필 회장의 '사회적 비전'을 바탕으로, 퓨처링크가 만들어갈 자율주행의 미래에 귀추가 주목된다한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com