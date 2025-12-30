서수원 에피트 센트럴마크 투시도(제공-㈜디허브)

HL디앤아이한라㈜는 수원시 권선구 당수공공주택지구에서 공급하는 '서수원 에피트 센트럴마크' 정당계약을 29일부터 31일까지 수원시 권선구 고색동에 있는 견본주택에서 진행 중이라고 30일 밝혔다.당수공공주택지구의 M1, M2블록 2개블록에 들어서는 '서수원 에피트 센트럴마크'는 470세대 규모로 조성된다. M1블록은 지하 2층에 지상 25층, 2개 동에 ▲74㎡ 94세대 ▲84㎡A 48세대 ▲103㎡A 48세대 등 190세대로 구성된다. M2블록은 3개 동에 ▲74㎡ 91세대 ▲84㎡A 71세대 ▲84㎡B 48세대 ▲103㎡A 23세대 ▲103㎡B 46세대 ▲117㎡ 1세대 등 280세대다.수원당수지구는 수원 권선구 당수동 일대 조성중인 95만여㎡ 규모의 공공주택지구로, 이곳에는 7800여 세대의 아파트가 건설돼 1만9000여 명을 수용하게 된다.이 지구는 서쪽에 70만여㎡ 규모로 조성 중인 수원당수2지구, 남쪽의 312만㎡ 규모의 수원호매실지구와 하나의 생활권으로 통합되어 3만3000여 세대 규모, 8만7000여명을 수용하는 신도시로 변모할 전망이다.이 단지는 3040세대의 젊은 실수요자들이 내집 마련의 대안지로 주목하는 지역으로 꼽힌다. 비규제지역인 데다 분양가 상한제가 적용돼 분양가도 상대적으로 저렴하기 때문이다. 게다가 머잖아 신분당선 연장선이 개통될 예정이어서 서울 접근성이 좋아지고, 주변에 첨단산업단지가 조성되고 있어 직주근접 단지로도 손색이 없다.권선구는 수원시의 유일의 비규제지역이다. 정부가 최근 서울 전역과 경기지역 12곳을 투기과열지구로 묶은 '10·15부동산대책' 규제 대상에서 벗어나면서 청약·대출·세금 등에서 규제가 덜한 편이다.따라서 취득세 기본세율(1~3%)이 적용되고, 주택담보인정비율(LTV)이 70%까지 가능해 자금 조달 부담이 낮다. 또 세대주뿐 아니라 세대원도 청약이 가능하며, 1순위 청약 자격 요건(가입기간 12개월 이상)도 완화돼 있다.2029년 신분당선(호매실~광교간)이 연장 개통되면 서울과 경기권 주요 도시의 접근성이 좋어져 호매실에서 서울 강남까지 1시간 20분대이던 이동시간이 40분대로 절반 가량 단축될 전망이다.또한, 평택파주고속도로(수원~광명)와 과천봉담도시고속화도로를 이용할 수 있는 금곡IC가 가깝다. 여기에 서수원IC와 호매실IC 연결도로 신설, 국도 42호선 연결도로 확장도 추진되고 있다. 단지에서 고속도로와 국도를 이용하면 자동차로 수원시청·수원역·광명역까지는 20분대, 판교IC와 강남권까지는 30분대, 사당역까지는 40분대에 진입할 수 있다.인근에서 '수원R&D사이언스파크'와 '탑동이노베이션밸리' 등 첨단산업단지 조성사업이 본격화하고 있는 것도 호재다. 권선구 입북동 일대 35만여㎡ 부지와 권선구 탑동 일대 26만㎡ 부지에 각각 기업연구소와 벤처기업이 한데 어우러진 연구개발(R&D) 인프라가 구축되고, 반도체·바이오·인공지능(AI) 분야 등 연구개발 중심의 첨단산업단지가 조성될 예정이다. 수원시는 두 산업단지를 묶어서 '수원 경제자유구역'으로 조성할 계획이다.생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 호매실지구에 들어선 쇼핑·문화·체육 시설 등을 이용하기 편리한데다 단지 내에도 다양한 생활편의시설이 들어설 예정이다. 인근에 실내체육관, 인조잔디구장, 야외농구장, 야외배드민턴장 등 다양한 시설을 갖춘 서수원칠보체육관도 자리잡고 있다. 또한, 단지 반경 1.5㎞ 이내에 여러 학교가 위치해 있어 자녀들이 불편함 없이 통학할 수 있고 대형 도서관인 수원시립호매실도서관도 가까이 있다.이 단지의 또다른 장점은 수원당수지구에 최고층으로 들어서는 만큼 향후 서수원권의 랜드마크로 자리매김할 것이라는 점이다. 특히 '특화설계'를 도입해 외관을 고급스럽게 디자인하는 한편 전 세대 남향 위주 배치, 간섭없는 동간 이격배치로 조망권과 일조권을 확보해 쾌적한 주거환경을 제공한 점도 특징이다.수납공간도 넉넉하다. 워크인 현관 팬트리, 주방·복도 팬트리, 대형드레스룸 등을 곳곳에 배치해 수납기능을 대폭 강화했다. 또 4베이와 3면 발코니를 적용해 실사용 면적을 늘린 데 이어 동일 평형대에서 찾아보기 힘든 넓은 거실과 확장형 침실 설계를 도입하는 등 실내 공간 활용도를 극대화했다.주차공간을 크게 늘린 점도 시선을 끈다. 특화설계를 통해 주차대수를 세대당 2대로 늘렸고, 단지 내에 복합상업시설이 들어설 예정이어서 입주민들은 원스톱 라이프를 즐길 수 있다.단지 옆으로는 대형 녹지벨트가 조성된다. 칠보산~근린공원~수변공원으로 이어지는 커뮤니티 가로숲이 만들어지고 숲을 따라 산책로, 문화마당, 문화쉼터, 휴게공간 등이 들어서 입주민들에게 쾌적한 공간을 제공한다. 시행은 ㈜디허브가 코리아신탁에 위탁하고, 시공은 HL디앤아이한라가 맡는다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com