장내 마이크로바이옴, 인간 건강 전반에 핵심 역할

면역력·노화·정신 건강과 연결된 장 속 미생물 다양성의 중요성

발효식품·통곡물·채소 중심 식단으로 장내 미생물 관리

전 세계적으로 마이크로바이옴 관련 연구가 활발하게 진행 중이다. 마이크로바이옴 면역 상호작용 연구를 선도하고 있는 바이스 생체모방공학연구소의 실험실 모습 ©Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering

1 마이크로바이옴 열풍 속에 장·구강 분석을 통해 맞춤형 식단과 보충제를 제안하는 바이옴 등의 기업이 주목받고 있다. ©Viome, 2 ‘살은 장에서 찐다’는 콘셉트로 장내 미생물 분석을 활용한 개인 맞춤형 다이어트 프로그램을 운영하는 조이가 인기를 끌고 있다. ©Butterfly Cannon

넷플릭스 다큐멘터리 <건강을 해킹하다: 장의 비밀>은 장 건강이 소화뿐 아니라 면역, 뇌, 체중 등 전신 건강과 밀접하게 연결돼 있음을 강조한다. ©Netflix

김치, 된장, 청국장, 요구르트, 콤부차 등 프로바이오틱스가 풍부한 발효식품은 장내 유익균을 직접 보충해준다.

눈에 보이지 않을 만큼 미세한 장 속 세균. 하지만 그 위력은 결코 미미하지 않다. 노화를 늦추고 면역력을 끌어올리며 마음의 균형까지 잡아주는 마이크로바이옴은 개인의 습관과 글로벌 바이오산업을 동시에 뒤흔드는 작은 혁명이라 불린다.하루의 첫 빛이 들어오는 순간, 우리의 몸은 이미 새로운 균형을 준비한다. 나는 매일 새벽 4시에 기상해 따뜻한 물 한 잔과 양치로 아침을 연다. 이 짧은 의식은 구강 속 미생물의 균형을 잡고, 밤새 정체된 소화기관을 깨우는 ‘미생물 리셋’이다. 아침 식탁에는 현미 누룽지, 제철 채소, 김치와 된장 같은 발효식품, 그리고 낫토와 프로바이오틱스가 빠지지 않는다. 이는 장과 구강 속 미생물을 키우기 위한 세심한 전략이다. 지난 5년간 받아온 장내·구강 미생물 검사에서 GMI 점수 88점(높을수록 좋다), 구강 유해균 지표 33점(이건 낮을수록 좋다)이라는 결과를 받은 건 이 습관이 만든 확실한 증거라 할 수 있다. 한때 위식도역류염과 잇몸 질환, 만성 소화불량으로 고생했던 몸이 이제는 매일 아침 가볍게 리셋된다. 이 작은 루틴은 곧 인류 건강의 큰 전환점인 ‘마이크로바이옴혁명’의 축소판이라 할 수 있다.인체 속에는 약 38조 개의 미생물이 살아간다. 이는 인간 세포 수보다 많은 규모다. 작은 세포가 모여 거대한 은하를 이루듯 이 미생물들은 소화와 영양 흡수, 면역반응, 신경 활동, 심리적 안정까지 우리 삶의 전반을 좌우한다. 학계가 장을 ‘제2의 뇌’로 부르는 이유도 여기에 있다. 뇌와 장은 신경망을 통해 끊임없이 신호를 주고받으며, 면역과 감정의 균형을 조율한다. 임상 현장에서도 장내 환경은 환자의 상태를 직관적으로 보여준다. 장내 미생물이 안정된 환자는 회복력이 높고, 피부 상태와 수면의 질까지 안정적으로 유지된다. 반대로 장내 균형이 무너진 환자들은 만성피로, 알레르기, 자가면역질환으로 이어지며 삶의 질이 급격히 떨어진다.불과 20세기까지만 해도 세균은 무조건 박멸해야 할 존재였다. 항생제와 살균제는 의학의 상징이었고, ‘100% 항균’을 내세운 제품이 넘쳐났다. 그러나 21세기 들어 유전자분석 기술은 충격적 사실을 드러냈다. 폐, 혈관, 태반, 뇌까지 우리가 무균이라 믿는 기관에도 미생물이 존재했던 것이다. 이 발견은 인체를 세균과의 공생체로 재정의하게 만들었고, 의료 패러다임은 ‘세균 박멸’에서 ‘균형 관리’로 전환되었다. 그 결과 발효식품이 다시 주목받기 시작했다. 김치의 유산균, 된장의 고초균은 서양의 요구르트와 어깨를 나란히 하며, 한국 식탁의 전통이 글로벌 건강 자산으로 재발견되고 있다.마이크로바이옴은 지금 가장 뜨거운 화두다. 의학 용어를 넘어 산업과 라이프스타일까지 스며들며 새로운 키워드로 자리 잡고 있다.그 배경에는 우리 시대의 변화가 겹겹이 얽혀 있다. 무엇보다 고령화의 속도가 눈에 띄게 빨라졌다. 암·당뇨·치매 같은 만성질환이 일상적 과제가 된 지금, 치료 중심의 의료는 한계에 부딪혔다. 이제는 병을 고치기보다 예방하는 것이 더 중요해졌고, 장내 미생물 관리가 건강 수명을 늘리는 해법으로 주목받고 있다. 작은 세균들이야말로 노화와 질환을 늦추는, 보이지 않는 든든한 파수꾼인 셈이다. 여기에 과학의 눈부신 발전이 힘을 더해 그 가능성을 넓혀가고 있다.유전자분석 기술은 과거에는 존재조차 확인하기 어려웠던 미생물을 드러냈고, 인체와 미생물이 주고받는 정교한 신호가 데이터로 입증되기 시작했다. 보이지 않던 세계가 과학의 언어로 번역되면서 우리는 몸속의 또 다른 우주를 새롭게 이해하게 되었다. 건강관리의 패러다임도 달라졌다. 더 이상 ‘누구에게나 통하는’ 일반적 처방은 통하지 않는다. 내 장내 미생물 생태계에 맞춘 식단과 운동, 맞춤형 보충제가 새로운 프리미엄 케어로 자리 잡았다. 개인화된 건강관리가 하나의 라이프스타일이자 투자할 가치가 있는 ‘럭셔리 케어’가 된 것이다. 산업의 움직임은 더욱 거세다. 글로벌 제약 회사와 투자자들은 앞다퉈 마이크로바이옴 신약 개발에 나서고 있다. 미국 FDA가 대변 미생물 이식FMT을 승인하면서 의료적 가능성을 공식화했고, 한국기업들 역시 임상 무대에 올라 K-바이오의 영역을 확장하고 있다.장내 세균은 소화를 돕는 조연이 아니다. 그들은 세로토닌 같은 신경전달물질을 조절하며, 우리의 기분과 정신 건강까지 좌우한다.우울증 환자의 장내 세균 다양성이 건강한 사람보다 현저히 낮다는 연구는 이를 잘 보여준다. 구강 미생물 또한 새로운 변수로 떠오르고 있다. 대장암 발병과 관련된 푸소박테리움, 치매 위험과 연관된 진지발리스균은 구강 관리가 치아 건강을 넘어 전신 건강의 핵심임을 보여준다.최근 한 대학병원은 요양원 어르신들을 대상으로 구강 미생물 관리가 폐렴 예방과 인지 기능 보호에 미치는 영향을 검증하는 임상 연구를 시작했다. 과거 무균 장기라고 믿었던 폐가 사실 구강 세균의 미세 흡입으로 오염 된다는 사실이 밝혀지면서 구강-장-뇌를 잇는 연결선은 인류 건강 수명의 핵심 키워드로 부상했다. 작은 구강 속 세균이 면역과 기억력 그리고 삶의 질을 좌우한다는 사실은 더 이상 놀랍지 않다.마이크로바이옴을 지키는 방법은 거창한 의료 기술이 아니라 일상의 작은 습관에 있다. 발효식품과 통곡물, 채소 중심의 식단은 장내 세균의 다양성을 키우는 씨앗이 되고, 가공식품과 인스턴트식품은 그 균형을 무너뜨린다.여기에 항생제 남용을 줄이고 규칙적 운동과 명상으로장·뇌 축을 강화하는 노력이 더해질 때 우리의 장은 소화기관을 넘어 면역과 기분, 집중력까지 조율하는, 보이지 않는 조력자가 된다. 결국 장내 미생물 관리란 정원을 가꾸는 일과 같아서흙을 고르고 물을 주듯 생활 습관 하나 하나가 장내 생태계를 키우는 씨앗이 되어 삶의 질과 수명을 결정짓는 기반이 된다.마이크로바이옴은 의학·산업·라이프스타일을 동시에 뒤흔드는 혁명임이 분명하다. 그러나 그 혁명이 완성되기까지는 여전히 과제가 많다. 무엇이 ‘건강한 미생물 상태’인지에 대한 명확한 기준은 아직 정립되지 않았고, 병원현장의 항생제 남용은 여전히 풀어야 할 숙제다. 하지만 변화는 이미 시작되었다.생활 의학 현장에서 자주 듣는 말이 있다. “건강의 시작은 입속 세균, 건강의 기본은 잘 먹고 잘 싸기.” 이는 삶을 관통하는 지혜다. 통곡물을 꼭꼭 씹어 먹고, 약을 최소화하며, 음식이 곧 약이 되게 하고, 하루 한 끼는 자연 채식으로 채우는 것. 이런 작은 습관들이 장내 미생물을 길러내고, 그것이 결국 건강 수명으로 이어진다. 장은 하나의 작은 우주다. 그 우주를 어떻게 돌보느냐에 따라 우리의 건강과 미래는 물론, 다음 세대 삶의 질까지 달라질 것이다.글. 김혜성(사과나무의료재단 이사장, <마이크로바이옴 생활의학> 저자)