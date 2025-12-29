LG전자 베스트샵 율량점, 리뉴얼 1주년 맞아 프로모션 진행

LG전자 베스트샵 율량점이 리뉴얼 1주년을 기념해 청주 지역 단독 대형 행사를 내년 1월 5일부터 1월 25일까지 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 '1년에 단 한 번' 진행되는 대규모 행사로, 청주 지역 고객을 위해 다양한 맞춤 혜택과 사은품이 마련된 것이 특징이다.본 행사에 앞서 12월 29일부터 1월 4일까지 사전 예약 기간이 운영되며, 사전 예약 후 매장을 방문한 고객에게는 특별 사은품이 즉시 증정된다.또한 율량점에서만 제공되는 5가지 단독 혜택도 눈길을 끈다. 행사제품 특별 구성 제공, LG 가전 상담만으로도 사은품 증정, 웨딩 고객을 위한 혼수 맞춤 프로그램, 입주·이사 고객 대상 패키지 혜택, 리뉴얼 기념 지점장 히든 추가 사은품 증정 등 실질적인 구매 지원이 핵심이다.웨딩 고객을 위한 전용 상담 프로그램도 마련됐다. 청주 지역 예비부부는 LG 가전 상담만 받아도 사은품을 받을 수 있으며, 혼수 제품 패키지 제안 및 베스트 아이템 추천 등 1:1 맞춤 상담을 제공받는다. 이사·입주 고객에게는 가족 구성과 생활 패턴에 맞춘 가전 패키지가 제안되며, 이사철 수요를 대비해 혜택 폭이 크게 확대됐다.리뉴얼 1주년 기념으로 히든 사은품 이벤트도 진행된다. 방문 고객에게 추가 사은품이 선착순으로 제공될 예정이며, 매장 측은 "율량점만의 특별한 감사 이벤트"라고 설명했다.또한 프리미엄·신제품 라인업 중심으로 구성된 가전 제품 최대 50% 할인 행사도 운영된다. 혼수·입주 고객은 인기 생활가전부터 냉장고·세탁기 등 주력 제품까지 폭넓은 할인 혜택을 받을 수 있다.애플 제품 구매 고객을 위한 특별 프로모션도 진행된다. iPhone, iPad, Apple Watch 등 Apple 제품 구매 시 LG전자 베스트샵 율량점 단독 구성의 사은품이 제공되며, 최근 증가하고 있는 애플 수요를 반영해 체험 공간도 강화됐다.이와 함께 고객 만족도를 높이기 위한 금액대별 사은품 프로그램도 준비됐다. 구매 금액 구간별로 공기청정기, 청소기, 생활가전 및 생활용품 등 실속형 사은품을 증정한다.LG전자 베스트샵 율량점 관계자는 "1주년을 맞아 청주 고객들의 성원에 보답하고자 특별한 혜택들을 준비했다"며 "가전 교체, 혼수, 입주를 준비하는 고객에게 올해 가장 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.리뉴얼 1주년 행사 관련 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 율량점 매장으로 방문하면 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com