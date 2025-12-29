금호타이어, 2025 KNPS 승용차타이어부문 1위 선정

고객 추천 의향 최고 평가… 전문 컨설팅·맞춤형 서비스로 고객만족 실현

금호타이어(대표 정일택)가 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 발표한 '2025 고객이 가장 추천하는 기업(KNPS)' 승용차타이어부문 1위에 올랐다.고객이 가장 추천하는 기업(KNPS)은 산업별 상품이나 서비스를 경험한 고객이 이를 주변에 얼마나 추천하고 싶어 하는지 그 의향을 지수화한 지표다. 적극적인 추천 의향을 지닌 충성 고객 비율에서 그렇지 않은 고객의 비율을 뺀 '순추천 고객 비율'을 측정한다. KMAC이 2001년부터 축적해온 관련 데이터를 바탕으로 2007년부터 공식 발표하고 있다.금호타이어는 'Your Smart Mobility Partner'라는 비전 아래 글로벌 B2B와 B2C 고객 모두의 스마트 모빌리티 파트너가 되고자 노력하고 있다. 프리미엄 제품 공급과 글로벌 유통 확대, 브랜드 인지도 강화를 통해 국내외 시장 입지를 공고히 하고 있으며, 외형적 성과뿐만 아니라 재무구조 안정화와 자본 효율성 제고로 장기적인 성장 기반을 다지는 중이다.기술명가라는 수식어에 걸맞게 전기차용 타이어, 스마트 타이어, 차세대 에어리스 타이어 등 미래 타이어 기술력을 확보하고 있다. 타이어 판매를 넘어 비대면 교체 대행 서비스, 또로로로 렌탈 서비스, 온라인 오픈마켓 입점 등 고객 맞춤형 서비스를 제공하며 서비스 품질 향상에도 힘쓰고 있다.ESG 경영도 강화하는 추세다. 2045 탄소중립 로드맵을 수립하고 기후변화 이니셔티브인 SBTi에 가입하는 등 기후변화 대응에 나섰다. CDP 기후변화 평가에서 B등급을 획득했으며, 공급망 참여 평가(SEA)에서는 최고 등급인 A리스트에 선정되어 공급망 전반의 ESG 관리 역량을 대외적으로 인정받았다.또한, 타이어프로는 타이어 점검과 기초 경정비 등 고객 맞춤형 서비스를 제공한다. 점주와 직원을 대상으로 레벨별 교육 체계를 갖추고 타이어 및 휠얼라인먼트 전문 지식, 제품, 세일즈 매뉴얼 교육 등을 진행하기도 한다.급증하는 수입차 및 전기차 관련 특별 과정과 유통점 경영자 대상 경영 실무 교육, 온라인 마케팅 교육도 강화했다. 자동차학과 졸업 예정 취업 준비생을 대상으로 한 산학협력 프로그램을 통해서는 준비된 전문가를 육성하며 타이어프로 매장의 구인난 해소에도 기여하고 있다.고객 편의를 위해 원하는 장소로 이동해 타이어를 장착해주는 방문 장착 서비스와 고객 차량을 인도받아 인근 타이어프로에서 교체 후 다시 전달하는 교체 대행 서비스도 실시하고 있다.2023년부터는 GS에너지와 협력하여 타이어프로 매장에서 전기차 충전 서비스도 제공 중이다. 충전 서비스 제공 매장을 꾸준히 확대하며 전기차 이용 고객의 편의를 높이고 전기차 생태계 확장에 이바지하고 있다.금호타이어 관계자는 "이번 KNPS 1위 선정은 고객 중심 서비스와 전문성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 다양한 서비스를 통해 고객이 보다 편리하게 금호타이어 제품을 구매하고 신뢰할 수 있는 사후관리를 제공해 높은 만족도를 유지할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com