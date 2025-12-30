"강남엔 대치동, 김포에는 사우동" 孟母 사로잡는 학세권 단지 '사우역 지엔하임'

내 집 마련의 기준이 '삶의 질'로 확장되면서, 자녀 교육 환경이 아파트 선택의 중요 요소로 자리잡고 있다. 특히, 좋은 교육 환경을 찾아 '맹모삼천지교'를 마다하지 않는 학부모들은 아예 이사 자체를 선택하는 경우도 많아졌다. 이에 김포 사우동에 조성되는 '사우역 지엔하임'을 주목해볼 필요가 있다.대한민국은 전 세계적으로 교육에 대한 관심이 높고. 사교육 참여율 또한 높아서 교육에 대한 과감한 투자가 필요하다는 인식이 사회 전반에 자리 잡고 있다.실제로 교육부와 통계청이 발표한 2024년 초중고 사교육비 조사 결과에 따르면, 대한민국의 사교육 시장 규모는 약 29조 2,000억원에 달하며 역대 최고치를 기록했다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치이며 5년 새 약 10조원 가까이 증가한 것이다. 사교육 참여율 또한 80.0%로 1.5%p 상승하면서 학생 10명 중 8명이 사교육을 받고 있는 것으로 나타났다.이는 학부모들이 여전히 사교육을 자녀 경쟁력 확보의 핵심 수단으로 여기고 있음을 보여준다. 상황이 이렇다 보니 자연스레 명문 학세권 입지를 갖춘 단지들이 수요자들의 관심을 받고 있다.■ 학세권 입지 프리미엄, 이제 김포 '사우동'에서도 찾는다과거 명문 학군은 서울 강남 대치동에 국한되는 경향이 있었다. 그러나 최근에는 학원가 형성과 명문 학교 유치를 통해 지방 중소도시에서도 '신(新) 학세권' 단지가 부상하며 이목을 끈다.최근 김포시는 비규제 지역 혜택과 서울 접근성 향상으로 주거 가치가 상승하고 있으며, 특히 사우동은 탄탄한 교육 인프라를 바탕으로 학세권 프리미엄을 형성하고 있다. 김포고, 사우고 등 지역 내 명문 고등학교가 인접해 있고, 사우동 학원가가 잘 형성되어 학부모들의 선호도가 높은 상황이다.■ '사우역 지엔하임', 명문학군과 완성형 도심 인프라의 시너지 앞세워이러한 김포 사우동에 들어서는 '사우역 지엔하임'은 명문 학군 프리미엄을 극대화한 단지로 주목받고 있다.문장건설이 선보이는 '사우역 지엔하임'은 지하 3층~지상 20층, 9개 동, 총 385가구 규모로 조성된다. 타입별 분양 가구 수는 일반형과 함께 펜트하우스(P) 타입으로 구성되며, △84㎡A 134가구 △84㎡B 82가구 △84㎡C 31가구 △101㎡A 92가구 △101㎡B 38가구 △124㎡P 2가구 △133㎡P 3가구 △141㎡P 1가구 △151㎡P 2가구로 구성된다.'사우역 지엔하임'은 단지 바로 옆에 초등학교 및 중학교 예정 부지가 위치해 어린 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능한 안심 학세권 환경을 갖추고 있다. 또한, 지역 명문 학교와 사우동 학원가와 가까워 교육 환경도 잘 형성되어 있다.단순히 학군뿐 아니라, 이미 완성된 도심 인프라의 중심에 들어서는 유일한 신규 아파트라는 강점까지 더했다. 김포골드라인 사우역 역세권 입지를 갖춘 이곳은 김포시청, 법원 등 행정시설과 홈플러스, 이마트트레이더스 등 생활 편의시설이 밀집해 있어 자녀 교육은 물론 가족 구성원 모두의 삶의 질을 높여줄 것으로 기대된다.게다가 단지 인근에 유네스코 세계유산으로 지정된 장릉숲이 자리해 탁 트인 녹지 환경과 맑은 공기를 누릴 수 있는 쾌적한 주거 여건까지 갖췄다. 입주민들이 건강하고 여유로운 라이프스타일을 누리며, 자녀들이 정서적 안정과 건강한 성장을 이룰 수 있는 최적의 환경을 제공한다.이에 더해 '사우역 지엔하임'은 단지 내 특화 커뮤니티 및 교육 지원 환경이 갖춰질 예정이다. 교보문고의 맞춤형 큐레이션 도서 1,000권과 매월 신간 도서 100권 교체 서비스를 누릴 수 있는 키즈북카페가 도입될 예정이며 입주민 자녀들의 안전한 등하교를 지원하는 초등 통학버스 운행도 계획돼 있다.부동산 업계 관계자는 "명문 학군과 우수한 교통, 생활 인프라를 두루 갖춘 사우역 지엔하임은 사우동의 중심에서 학세권 프리미엄을 누리고자 하는 학부모들의 관심을 받을 전망"이라며 "교육에 대한 부모님의 열망을 사로잡는 단지로 자리매김할 것"이라고 전했다.한편, '사우역 지엔하임'의 견본주택은 경기도 김포시 사우동에 위치한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com