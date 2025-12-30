이번 행사에 참여한 대한항공 총무부담당 지상휘 상무(왼쪽에서 두번째), 아시아나항공 HR담당 정성원 상무(왼쪽에서 첫번째), 강서소방서 이원석 서장(왼쪽에서 세번째), 강서소방서 조철수 행정과장(왼쪽에서 네번째)이 기념사진을 촬영하는 모습. 사진 대한항공 제공.

업사이클링 안전 인형 키링 & 파우치. 사진 대한항공 제공

대한항공과 아시아나항공이 기내 테이블보와 객실승무원 폐유니폼을 활용한 업사이클링 제품을 제작해 지역사회에 기부하며 ESG 경영 실천에 나섰다.대한항공과 아시아나항공은 지난 12월 29일 서울 강서구에 위치한 강서소방서와 지온보육원에서 ‘업사이클링 물품 기부 행사’를 열고, 안전 인형 키링과 파우치 총 350개를 전달했다. 이번에 기부된 물품은 대한항공 기내 테이블보와 양사 객실승무원이 반납한 폐유니폼을 재활용해 제작됐다.안전 인형 키링은 긴급 상황 발생 시 경고음을 울려 도움을 요청할 수 있도록 설계된 안전용품이다. 평소에는 가방에 달아 사용할 수 있으며, 위급 상황 시 인형을 잡고 고리를 당기면 강력한 경고음이 울린다. 해당 제품은 향후 강서소방서 주관 소방안전교육 참여자와 지온보육원 아동들에게 전달돼 사고 예방을 위한 안전 물품으로 활용될 예정이다.함께 기부된 파우치 역시 기내 테이블보와 객실승무원 폐유니폼을 활용해 제작됐다. 파우치 외부에는 비행기 모양의 장식 패치를 부착해 항공사 특유의 정체성을 살린 디자인 요소를 더했다.이번 업사이클링 물품 제작과 기부에는 대한항공과 아시아나항공 임직원들의 자발적인 참여가 더해졌다. 양사 임직원 150여 명은 지난 23일 점심시간을 활용해 포장박스를 접고 물품과 메시지 카드를 담아 스티커를 부착하는 등 직접 포장 작업에 참여했다.이번 행사는 환경 보호와 사회적 가치 창출을 동시에 추구하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 기획됐다. 앞서 대한항공은 지난 8월에도 양사 객실승무원 폐유니폼과 소방관 폐방화복을 활용해 보조배터리 파우치를 제작하고, 사내 업사이클링 기부 캠페인을 통해 조성된 수익금 전액을 순직 소방관 유가족 지원단체인 사단법인 소방가족희망나눔에 기부한 바 있다.대한항공 관계자는 “대한항공과 아시아나항공은 안전한 지역사회를 만들기 위한 공동 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것”이라며 “앞으로도 다양한 업사이클링 제품 제작과 기부를 통해 ESG 경영을 강화하고, 지역사회 환원을 통해 기업의 사회적 책임을 충실히 이행해 나가겠다”고 말했다.