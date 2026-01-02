'마석역 극동스타클래스 더 퍼스트' 발코니 확장 무상 제공·특별할인으로 실입주 메리트 강화…

남양주시 화도읍 마석 일원의 주거 수요가 꾸준히 증가하며 '마석역 극동스타클래스 더 퍼스트'가 발코니 확장 무상 제공과 특별할인 적용을 앞세워 실입주자 중심의 이목을 집중시키고 있다.해당 단지는 지하 4층~지상 25층, 총 138세대 규모로 조성됐으며 전용 59㎡ 단일형(A·B타입)으로 구성됐다. 실사용 면적을 고려한 3Bay 맞통풍 설계와 남향 위주 배치를 통해 채광과 환기 흐름이 원활하고, 내부 구조 효율성이 높은 점이 특징이다. 준공 단지로서 제공되는 실물 확인 가능성은 주거 안정성 측면에서 매우 큰 장점으로 작용한다.단지 주변 생활 인프라는 성숙된 편이다. 롯데마트, 하나로마트 등 쇼핑 인프라가 인접하며, 병원, 화도체육문화센터, 카페거리 등 다양한 근린시설도 가까워 일상적 편의성이 높다. 천마산, 송라산 등 자연환경도 풍부해 주거 쾌적성이 확보되어 있고, 교육 인프라는 마석초, 마석중, 심석중, 심석고가 단지 반경 내에 인접해 있다.이 단지의 가장 큰 강점으로 손꼽히는 요소는 교통이다. 마석역은 단지에서 직선거리 약 100m 거리에 있어 도보 이동이 가능하며, GTX-B 개통 시 서울 접근성이 개선될 전망이다. GTX-B는 2030년 개통 목표로 공사가 본격 추진 중이며 개통 시 서울역 약 27분, 용산 약 30분대 도달이 가능할 것으로 예상된다. 기존 서울양양고속도로·수도권제2순환고속도로 접근성도 뛰어나 직장·여가 이동이 모두 편리한 입지다.분양 조건 역시 실입주자 중심으로 구성됐다. 모든 세대에 발코니 확장 무상 제공 혜택이 적용되며, 특별할인도 함께 제공돼 초기 비용 부담을 줄일 수 있다. 화도읍은 비규제 지역으로 청약통장 없이 분양이 가능하고, LTV 최대 70% 대출도 적용돼 자금 계획 측면에서 유연하다.분양 관계자는 "발코니 확장 무상 제공과 특별할인을 통해 실입주 고객들의 초기 부담이 크게 낮아졌다는 반응이 많다"라며 "준공된 실체가 직접 확인 가능한 점도 상담 전환율 상승으로 이어지고 있다"라고 말했다.한편, 홍보관은 마석역 인근 '마석역 극동스타클래스 더 퍼스트' 아파트 현장 1층에 마련되어 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com