'양평역 블루밍', 전세 걱정 없이 10년 거주할 수 있는 주거 방식으로 눈길

최근 주거 시장에서 가장 크게 바뀐 키워드는 가격보다 불안이다. 전세 사기, 계약 갱신 갈등, 임대료 급등 등으로 인해 많은 수요자들이 '얼마냐'보다 '안전하냐'를 먼저 묻고 있다. 이러한 환경 속에서 장기일반민간임대 아파트가 다시 주목받고 있다.이에 '양평역 블루밍'이 10년간 안정적으로 거주할 수 있는 구조를 갖춘 장기일반민간임대 아파트로 눈길을 끌고 있다. 임대 기간 동안 계약 갱신에 대한 부담이 적고, 급격한 임대료 인상 위험에서도 비교적 자유롭다. 이는 실제 거주자가 일상에서 체감하는 장점으로 꼽힌다.특히 청약 통장, 주택 소유 여부, 거주 지역 요건 등에 대한 제한이 없다는 점은 진입 장벽을 크게 낮춘다. 기존 분양 시장에서 자격 요건에 막혀 기회를 얻기 어려웠던 수요자에게는 보다 현실적인 선택지가 된다. 여기에 HUG 보증을 통한 임대보증금 보호 구조가 더해지며, 보증금에 대한 안정성 역시 제도적으로 뒷받침된다.양평역 블루밍 관계자는 "10년이라는 시간은 결코 짧지 않다. 아이의 성장, 직장의 변화, 가족 구성의 변화까지 모두 겪을 수 있는 기간이다. 이 기간 동안 이사나 계약 걱정 없이 한 공간에 머물 수 있다는 점은 단순한 편의를 넘어, 삶의 계획을 세울 수 있는 안정성과 직결된다."라며, "장기 거주가 가능한 구조는 주거를 '잠시 머무는 공간'이 아니라, 생활이 쌓이고 관계가 만들어지는 공간으로 인식하게 만든다. 민간임대의 장점은 거주 경험의 질을 높여주는 구조라는 점에서 의미를 가진다."고 전했다.이어 "'양평역 블루밍'은 주거를 투자 상품 이전에 생활의 기반으로 바라보는 수요자에게, 예측 가능한 10년이라는 선택지를 제시한다. 주거 안정성을 중시하는 흐름 속에서 이러한 방식의 주거가 왜 다시 주목받는지 자연스럽게 보여주는 사례다."라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com