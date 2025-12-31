부산서 귀한 '평지형' 아파트 인기는 현재 진행형

- 부산서 기존에 공급된 평지형 아파트 높은 인기 누려… 시세도 인근단지 대비 높아

- 힐스테이트 가야, 평지형 입지에 자리해 주목 받아

부산은 전체 면적의 약 44%가 산악 지형으로 구성돼 있어 평지에 위치한 아파트 단지 선호도가 매우 높다. 이러한 입지적 특성으로 인해 '평지형 단지'는 실거주 편의성과 희소성을 동시에 갖춘 주거 상품으로 눈길을 끈다.실제 사례에서도 평지 아파트의 가치를 확인할 수 있다. 지난 2015년 부산 동래구 명륜동에 입주한 '명륜2차 아이파크'는 총 2058가구 규모로, 1단지와 2단지로 나뉜다. 입주 시기와 브랜드는 동일하지만, 입지가 평지인 1단지의 시세가 비평지인 2단지보다 훨씬 높게 형성돼 있다.KB부동산 시세에 따르면, 9월 5일 기준 1단지 전용면적 84㎡의 평균 시세는 6억 2500만 원으로 나타났다. 반면, 2단지의 같은 면적 평균 시세는 5억 4500만 원으로, 평지에 위치한 아파트가 약 8000만원가량 더 높은 가격을 기록하고 있다.청약시장에서도 평지 아파트에 대한 선호는 뚜렷하다. 지난 2022년 6월 동래구 사직동에서 분양한 '사직하늘채리센티아'는 평지 입지의 장점을 바탕으로 1순위 평균 경쟁률 112.1대 1을 기록하며 큰 인기를 끌었다. 지난해 6월 부산진구 양정동에서 공급된 '양정 롯데캐슬 프론티엘' 역시 평지 입지와 초역세권이라는 강점을 앞세워 단기간 완판에 성공했다.이처럼 부산 내에서 평지 아파트의 입지 프리미엄이 입증되고 있는 가운데, 부산진구 가야동에 들어서는 신규 단지 힐스테이트 가야도 많은 이들의 이목을 집중시키고 있다.'힐스테이트 가야'는 평지형 입지에 자리하고, 교통 및 생활 인프라가 잘 갖춰져 있는 것이 특징이다. 평지에 위치해 있어 보행 시나 차량 이용 시 이동이 편리하고, 특히 요즘과 같은 겨울철에 경사지 대비 빙판길 안전사고의 위험이 낮다. 또한 조경과 커뮤니티 시설을 조성하기에도 수월하고 단지의 일정한 높낮이로 일조권이나 조망권의 편차가 적어 수요자들에게 선호도가 높다.힐스테이트 가야가 조성되는 가야대로 일대는 브랜드 건설사 중심의 신흥주거타운으로 변모하고 있다. 실제 가야대로 일대는 이미 입주한 브랜드 단지들과 함께 이번 힐스테이트 가야를 비롯해 가야 1구역, 가야 4구역, 가야홈플러스 주상복합개발 등의 개발이 추진 중이다.풍부한 개발호재도 갖췄다. 단지 인근에는 부산 도심의 핵심 성장 동력으로 꼽히는 범천철도차량정비단 부지 개발사업이 추진되고 있다. 부산시는 해당 부지를 4차 산업과 문화 콘텐츠가 융합된 '도심권 혁신파크'로 조성할 계획이다. 주거·공공·문화 시설은 물론 양질의 일자리를 창출하는 부산의 대표 4차 산업 허브로 만들겠다는 것이 목표다.또한 이전이 완료된 해양수산부의 임시청사가 인접해 이에 따른 수혜도 기대된다. 더불어 수정터널을 통해서 부산의 미래 해양 산업 중심지로 거듭나고 있는 북항 일대로의 직주근접성도 좋다.한편, '힐스테이트 가야'는 부산진구 가야동 일원에 들어서며, 1·2단지 총 487가구 규모로 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡이하로만 조성되는 것이 특징이다.단지는 부산지하철 2호선 동의대역을 도보로 이용가능한 역세권 아파트다. 이를 통해 부산지하철 1·2호선 환승역인 서면역과 부산김해선·2호선 환승역인 사상역을 각각 5분, 10분에 이동 가능해 대중교통 편의성이 좋다.여기에 '힐스테이트'는 한국표준협회 3년 연속 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 공동주택 및 스마트홈서비스 부문 1위, 브랜드스탁 4년 연속 대한민국 브랜드스타 공동주택 부문 1위 등 다수의 수상 기록을 보유하고 있는 주거 브랜드다.특히 한국기업평판연구소가 발표한 아파트 브랜드 평판 조사에서는 2019년 4월부터 2025년 12월까지 81개월 연속 아파트 브랜드 평판지수 1위를 기록하며 업계 대표 브랜드로서 가치를 공고히 하고 있다.힐스테이트 가야 견본주택은 부산광역시 연제구 월드컵대로 일원에 위치한다.