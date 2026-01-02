윌라, 2026년 새해맞이 이벤트 '한 해를 밝혀줄 행운의 문장' 선보여

통합 독서 플랫폼 윌라가 2026년 새해를 맞아 1월 2일부터 새해 이벤트 <한 해를 밝혀줄 행운의 문장>을 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트에서는 윌라의 직원들이 직접 발견한 '2026년 행운의 문장'을 소개한다. 윌라 프리미엄 오디오북을 기획·제작하는 에디터와 엔지니어를 비롯해 콘텐츠 관리자, MD 등 다양한 직무의 구성원이 참여해 그 의미를 더했다.참여자는 윌라 이벤트 페이지에서 네잎클로버 아이콘을 클릭하면 2026년 행운의 문장과 함께 추천 도서를 확인할 수 있으며 각 문장에는 사랑, 회복, 희망, 도전, 용기, 치유 등 새해를 응원하는 긍정의 키워드가 담겨 있다.또한, 이번 이벤트에는 소설, 인문, 에세이, 자기 계발 등 여러 장르의 인기 콘텐츠가 포함됐다. 대표적으로, 배우 박정민이 프로듀싱한 윌라 소설 오디오북 <첫 여름, 완주>를 비롯해 김영하 작가 에세이 중 윌라 상위 이용률을 기록한 <여행의 이유>, 정신건강의학과 전문의 이광민의 신간 <할 일은 많지만 아직도 누워 있는 당신에게> 등의 작품 속 행운의 문장을 확인할 수 있다. 이외에도 <어른의 행복은 조용하다>, <클로버의 후회 수집>, <강하고 아름다운 할머니가 되고 싶어> 등 윌라 최근 인기 도서를 만나볼 수 있다.윌라는 이벤트 오픈과 함께 댓글 이벤트도 진행한다. 참여 기간은 1월 2일부터 1월 18일까지이며, 윌라 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 참여자에게는 경품으로 NFC 태그미 럭키 키링을 증정할 예정이다.윌라를 서비스하는 인플루엔셜 문태진 대표는 "새해를 맞아 윌라 회원들이 도서 속 문장을 통해 응원받기를 바라며 준비한 이벤트"라며, "2026년에도 윌라와 함께 언제 어디서든 책을 읽고 들으며 힘차게 성장하는 한 해가 되기를 바란다"고 전했다.한편, 윌라는 다양한 분야의 오디오북과 전자책을 서비스하고 있다. 대표적으로 <퇴마록> 전 17권, <양면의 조개껍데기>, <단 한 번의 삶>, <박곰희 연금 부자 수업> 등 장르별 베스트셀러를 만나볼 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com