원데이즈유, DDP 'K-뷰티 부스트' 참가… 글로벌 크리에이터와 교류 확대

오유인터내셔널의 스킨케어 브랜드 원데이즈유(One-days You)가 지난 29일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 'K-뷰티 부스트(K-Beauty Boost)' 행사에 참가해 글로벌 크리에이터들과 교류하며 브랜드 접점을 확대했다고 밝혔다.'K-뷰티 부스트'는 서울경제진흥원(SBA)이 주최하고, 글로벌 K-뷰티 플랫폼 기업 누리하우스가 공동 주관한 서울콘(SEOULCon)의 공식 프로그램으로 올해 3회째를 맞았다. 행사에는 1000명 이상의 글로벌 크리에이터 및 업계 관계자가 참여하는 등 K-뷰티 콘텐츠에 대한 글로벌 관심을 보여줬다.이번 행사에서 원데이즈유는 브랜드 부스를 운영하며 글로벌 크리에이터들을 대상으로 제품 상담과 콘텐츠 협업 논의를 진행했다. 현장에서는 크리에이터들이 직접 제품을 체험하고 촬영·인터뷰 등을 통해 실시간 콘텐츠를 제작하는 등 온·오프라인을 연계한 교류가 활발히 이뤄졌다. 행사장 곳곳에서 국제 박람회를 방불케 하는 분위기가 형성됐고, K-뷰티 부스트 대형 로고 조형물 포토존에도 크리에이터들의 방문이 이어졌다.원데이즈유는 이번 행사 참여를 계기로 글로벌 크리에이터 네트워크와의 접점을 강화하고, 해외 소비자와의 커뮤니케이션을 확대해 나간다는 방침이다.원데이즈유 관계자는 "글로벌 크리에이터들과 현장에서 직접 만나 제품 반응과 트렌드를 체감할 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 다양한 채널을 통해 브랜드 경험을 확장하고, 글로벌 시장에서 원데이즈유의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com