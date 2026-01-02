서울 막히자 김포 집값 상승세… 신축·역세권 중심 거래 급증

- 규제 피한 김포, 보름 새 수천만 원 상승…최고가 경신

-대출·실거주 규제의 반사효과…고촌·걸포 ‘서울 대체지’ 부상

서울 집값이 숨 고르기에 들어간 사이, 여러 거래 사례가 잇따르며 경기 김포시 아파트 시장이 재조명받는 분위기다.실제 최근 거래 사례를 보면 상승 속도가 만만치 않다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 김포시 북변동 '풍년2단지신일' 전용 126㎡는 지난 11월 24일 4억 원에 거래된 뒤, 16일 후 12월 11일 4억 6,500만 원에 손바뀜되며 6,500만 원이 상승했다. 걸포동 '한강메트로자이3단지' 전용 84㎡ 역시 11월 21일 6억 원에서 12월 10일 6억 5,000만 원으로 5,000만 원이 올랐다.김포 집값 상승세는 단기 반등을 넘어 최고가 경신으로 이어지고 있다. 고촌읍에 위치한 '고촌센트럴자이' 전용 84㎡는 지난 11월 5일 7억 8,358만 원에 거래되며 신고가를 새로 썼다. 분양 이후에도 가격이 꾸준히 올라 신축 프리미엄이 본격화되고 있다는 평가다.이 같은 흐름은 최근 서울과 수도권 핵심 지역을 묶은 규제의 영향이 크다는 분석이다. 서울 전역과 일부 경기 지역이 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정되면서, 대출 한도 축소와 실거주 의무 부담이 커졌다. 반면 김포는 이번 규제에서 제외되며 상대적으로 자유로운 거래 환경을 유지하고 있다.여기에 교통과 개발 호재가 맞물리며 김포의 체급을 끌어올리고 있다. 김포골드라인을 통해 김포공항역에서 5호선·9호선으로 환승이 가능하고, GTX-D 노선(장기~부천) 예비타당성 통과로 서울 도심 접근성이 한층 강화될 전망이다. 한강시네폴리스 개발, 고촌신곡지구 주거단지 조성 등 대규모 사업도 순차적으로 추진되고 있다.부동산 업계 관계자는 "서울은 매물도 부족하고 대출로 접근하기가 사실상 어려워진 반면, 김포는 가격 부담이 상대적으로 낮고 교통 여건이 빠르게 개선되고 있다"며 "특히 고촌·풍무·걸포 등 서울 접근성이 좋은 지역의 신축 단지를 중심으로 매수 문의가 증가하고 있다"고 전했다.이 가운데 '고촌센트럴자이'는 김포 내에서도 대표적인 수혜 단지로 꼽힌다. 서울 마곡지구와 차량 10분대 거리라는 입지에, 김포골드라인 고촌역 도보권이라는 점이 강점이다. 전용 84㎡ 기준 가격은 서울 서부권 아파트의 절반 수준에 머물러 있어, 실수요자는 물론 서울 수요의 대체지로 관심을 끌고 있다. 특히 회사대출(잔금유예)30%를 활용하면 1억원대로 즉시 입주가 가능하다.고촌센트럴자이는 김포 고촌신도시 신곡6지구 A3블록에 들어서는 대단지 아파트로 지하 2층~지상 16층, 17개 동, 총 1,297세대 규모로 조성된다. 대단지 프리미엄과 함께 이미 생활 인프라가 갖춰진 지역에 들어서는 점이 강점으로 평가된다.또한, 단지는 김포골드라인 고촌역 도보권에 위치해 있으며, 서울 마곡지구까지 차량으로 10분대 접근이 가능하다. 향후 인천지하철 2호선 연결, GTX-D 노선 개통까지 더해지면 서울·인천 접근성은 한층 강화될 전망이다.전문가들은 김포의 상승 흐름이 단기간에 꺾이지는 않을 것으로 본다. 한 전문가는 "서울 규제가 장기화될수록 비규제 지역으로의 수요 이동은 계속될 수밖에 없다"며 "교통 인프라와 신축 공급이 결합된 김포는 당분간 서울 대체 주거지로서 주목받을 가능성이 높다"고 말했다.서울 집값이 부담스러운 수요자들에게 김포는 더 이상 '차선책'이 아니다. 짧은 기간 수천만 원씩 오르는 가격 흐름은, 김포가 이미 새로운 중심지로 진입하고 있음을 보여주고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com