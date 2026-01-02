강남역 일대 월세 시장 견조… 르피에드 인 강남 주목

부동산 시장의 불확실성이 커질수록 투자자들이 주목하는 지표는 임대 수요다. 시세 변동과 달리 월세 수요가 안정적인 지역은 자산 가치의 변동성이 상대적으로 낮기 때문이다. 이런 관점에서 강남역 일대는 오랜 기간 월세 시장을 통해 경쟁력이 검증된 지역으로 평가받고 있다.강남역 반경은 대기업과 중견기업, 스타트업, 전문직 사무실이 밀집된 서울 대표 업무 권역이다. 이에 따라 직주근접을 선호하는 임차 수요가 지속적으로 유입돼 왔으며, 경기 상황이나 금리 변동과 관계없이 낮은 공실률을 유지하는 흐름을 보여왔다는 것이 업계의 설명이다.최근 월세 시장에서는 주거 형태에 대한 수요 변화도 뚜렷하다. 대형 평형보다는 관리 부담이 적고, 개인의 라이프스타일에 최적화된 하이엔드 소형 주거 상품에 대한 선호가 강화되고 있다. 실거주가 가능하면서도 안정적인 월세 수익과 장기 보유가 가능한 자산을 동시에 고려하는 수요가 늘어난 결과다.이러한 시장 환경 속에서 강남역 도보권에 위치한 '르피에드 인 강남'이 거론되는 이유도 명확하다는 평가다. 강남역 생활권이라는 입지에 하이엔드 주거 설계와 소형 주거 상품의 특성을 결합해, 임대 수요와 실거주 수요를 모두 고려한 구조를 갖췄다는 점에서다.부동산 업계 관계자는 "강남역 일대는 임대 수요가 이미 충분히 검증된 지역인 만큼, 신규로 공급되는 하이엔드 주거 상품의 선택지가 많지 않다"며 "이 같은 입지에서 등장하는 상품은 꾸준한 관심을 받을 가능성이 높다"고 설명했다.전문가들은 강남 부동산의 경쟁력을 단기 시세보다는 '지속성'에서 찾는다. 월세 수요가 끊기지 않는 지역, 그리고 그 중심에 위치한 자산은 시장 조정기에도 방어력이 높다는 분석이다. 르피에드 인 강남이 안정적인 자산으로 언급되는 배경 역시 이러한 강남역 일대의 임대 시장 구조와 맞닿아 있다는 평가다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com