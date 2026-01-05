LG전자 베스트샵 수원본점, '리뉴얼 그랜드 오픈' 가전 세일 행사

LG전자 베스트샵 수원본점이 우수 지점장 발령과 매장 리뉴얼을 기념해 '리뉴얼 그랜드 오픈' 가전 세일 행사를 개최한다. 이번 행사는 1월 1일부터 15일까지 진행되는 사전 예약을 시작으로, 16일부터 31일까지 본 행사가 이어지며 2월 1일부터는 행사 종료 시까지 파이널 행사가 진행된다.LG전자 베스트샵 수원본점은 행사 기간 중 전 제품에 대해 특별 혜택을 적용한다. 특히 결혼을 앞둔 예비부부와 새 보금자리로 입주 및 이사를 계획 중인 고객들에게는 전용 추가 할인을 제공하며, 가전 전문 매니저의 1:1 맞춤 컨설팅을 통해 합리적인 쇼핑 솔루션을 제안한다.‘LG전자 가전 구독’ 서비스 혜택도 풍성하다. 구독 신청 시 계약 기간 내 무상 A/S 지원은 물론 초기 비용 절감, 연계 할인, 멤버십 포인트 추가 적립 등 프리미엄 가전 관리와 경제적 혜택을 동시에 누릴 수 있다. 또한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 25개 품목 중 2개 이상을 동시에 구매할 경우 파격적인 다품목 혜택이 적용된다.구매 고객을 위한 사은품 및 포인트 혜택도 마련됐다. 300만 원부터 3,000만 원 이상까지 구매 금액에 따라 최대 150만 멤버십 포인트가 증정되며, WMF, 한국도자기, 테팔, 콕스타 등 유명 브랜드의 고품격 주방용품 및 생활가전 세트 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 아울러 Apple 공식 판매점으로서 최신 iPhone 17 시리즈 출시 기념 이벤트도 함께 진행해, 통신 3사 및 자급제 모델에 대한 전문 상담과 편리한 개통 서비스를 제공한다.매장 관계자는 "리뉴얼 오픈을 맞아 그동안의 성원에 보답하고자 역대급 혜택을 준비했다"며 "수원 지역에서 혼수나 이사 가전을 고민 중이라면 새로워진 매장에서 쾌적하게 제품을 체험하고 전문적인 컨설팅을 통해 기분 좋은 구매 경험을 하시길 바란다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com