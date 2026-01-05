KB금융, ‘KB 인베스터 인사이트 2026’ 통해 올해 투자 전략 제시

KB금융그룹(회장 양종희)이 복잡한 경제·자산 시장 전망을 보다 직관적으로 풀어내고 투자자별 전략적 인사이트를 제시한 연례 투자 가이드 「KB 인베스터 인사이트 2026(KB Investor Insights 2026)」을 5일 선보였다.KB국민은행 유튜브 채널을 통해 공개된「KB 인베스터 인사이트」는 KB금융이 개인 투자자를 대상으로 매년 초 발간하는 투자 가이드 콘텐츠로, 한 해의 글로벌·국내 경제를 관통하는 핵심 흐름과 이를 바탕으로 한 실전 투자 전략을 알기 쉽게 전달하는 것이 특징이다.올해는 ‘변화의 흐름, 기회의 물결로’를 테마로, AI 혁신과 디지털자산, 정책 변화 등 구조적 전환기에 접어든 투자 환경을 종합적으로 조망한다. KB금융은 그룹의 2026년 경영전략 방향으로 ‘전환’과 ‘확장’을 제시하였는데, 이를 개인 투자자 관점에서 구체적인 투자전략과 실행가능한 자산관리 방향으로 풀어냈다.「KB 인베스터 인사이트 2026」는 자산시장 전망과 자산관리 솔루션을 다룬 두 개 세션의 총 8개 영상으로 구성됐다. 고객의 접근성을 높이기 위해 지난해에 이어 올해도 그룹과 계열사 유튜브 채널을 통해 배포되며, 5일(세션 1)과 12일(세션 2)에 걸쳐 순차적으로 등재될 예정이다. 또한, 바쁜 현대인들을 위해 본 영상의 핵심 내용을 1분 이내로 요약한 8편의 숏폼 영상도 별도 제작했다.'세션 1. 미래를 여는 투자' 편에서는 ▲2026년 금융시장·환율 전망 ▲대전환기를 맞은 한국증시의 원인과 향후 전망 및 투자 가이드 ▲투자 트렌드를 선도하는 미국 주식 업종 분석과 더불어 ▲스테이블 코인 등 가상자산 시장의 미래를 집중 조망한다.이어 12일 공개 예정인 '세션 2. 온 국민 투자 레벨 업'에서는 연금, 세금, 부동산 등 일상 속 금융을 투자 관점으로 재구성하고, 누구나 실천할 수 있는 자산관리 해법을 소개한다. ▲인컴형 자산(정기적인 현금흐름을 가능하게 하는 자산)과 ETF를 활용한 자산관리 ▲100세 시대의 연금 솔루션 ▲생애주기별 절세 전략 ▲2026년 부동산 투자 키워드 등 개인 투자자의 실질적인 자산 증식에 도움이 되는 실전형 자산관리 솔루션을 제시한다.올해는 KB국민은행, KB증권, KB자산운용 등 KB금융 주요 계열사에서 작년(10명)보다 많은 16명의 전문가가 출연하여 전문성을 더했다. 기존의 단독 발표 형식에서 벗어나 진행자가 이끄는 토크쇼, 전문가들의 대담, 주니어 직원과 시니어 직원의 문답 등 다양한 촬영 컨셉을 도입해 시청자들이 어렵게 느낄 수 있는 금융 정보를 쉽고 재밌게 전달하는 데 주력했다.KB금융은 콘텐츠 공개와 함께 고객을 위한 풍성한 이벤트도 마련했다. KB국민은행의 'KB스타뱅킹'에서는 영상 속 핵심 키워드 퀴즈 정답자 중 선착순 1만명에게 금융 쿠폰 꾸러미를 제공하고, 골드바 경품 이벤트를 진행한다. KB증권의 'M-able(마블)'에서는 이벤트 신청 고객 중 총 2,026명에게 국내주식·해외주식·펀드 쿠폰을 제공한다.KB금융그룹의 CIB·자본시장 비즈니스를 총괄하는 김성현 CIB마켓부문장은 “「KB 인베스터 인사이트 2026」는 단순한 투자콘텐츠를 넘어, 국내 리딩금융그룹인 KB금융의 투자철학과 역량을 결집한 연례 투자 서한”이라며, “불확실성 속에서 위기와 기회가 공존하는 2026년, 국민들이 흔들림없이 자산을 관리하고 성장시켜 나가는데 실질적인 길잡이가 되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.