▲(오른쪽부터) 헌인타운개발 김용 대표와 차헬스케어 윤경욱 대표, 차움 이광호 행정부원장이 7일 한남동 '카펠라 레지던스 서울 클럽'에서 업무 협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. (사진 제공=헌인타운개발)

헌인타운개발㈜은 7일 ㈜차헬스케어, 차움과 서초 헌인마을 르엘 어퍼하우스 및 카펠라 레지던스 서울 입주민을 위한 커뮤니티 기반 커넥티드 헬스케어 서비스 개발 협력을 주요 내용으로 하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 고품격 주거 공간에 정밀 맞춤형 헬스케어 경험을 접목하는 협력 모델을 구축하는 것을 목표로 한다.이번 협약을 통해 각 사는 입주민을 위한 커뮤니티 기반 헬스케어 서비스의 기획과 단계적 도입을 위해 상호 협력하기로 했다. 차헬스케어와 차움은 의료·웰니스·헬스케어 분야에서 입주민의 라이프스타일과 건강 특성을 고려한 서비스 기획에 협력하고, 헌인타운개발은 주거 단지 내 서비스 환경 구축과 운영 전반을 담당할 예정이다.각 사는 르엘 어퍼하우스 입주민을 대상으로 맞춤형 웰니스 프로그램과 커뮤니티 기반 케어 환경 조성에 협력할 계획이다. 이를 통해 일상 건강 상담, 생활습관 관리, 웰니스 연계 서비스 등 입주민이 편리하게 헬스케어 서비스를 경험할 수 있는 환경을 단계적으로 마련해 나간다는 구상이다.단지 내 도입이 검토 중인 '헬스케어 컨시어지 센터'는 입주민을 위한 헬스케어 상담 및 커뮤니티 케어 거점 공간으로 활용될 예정이다. 전문 헬스케어 컨설턴트를 중심으로 상담 및 케어 연계 기능을 강화하고, 디지털 기반 헬스케어 솔루션과의 연계를 통해 주거 환경 내 커뮤니티 헬스케어 접점을 확대하는 방향으로 협력이 이어질 계획이다.이와 함께 차바이오그룹 관계사들과의 다양한 헬스케어 협력 방안도 모색되고 있다. 차헬스케어와 차움을 중심으로 한 의료·웰니스 서비스 기획 외에도, 차AI헬스케어가 기존 뷰티·에스테틱 사업을 통해 축적해 온 소비자 접점과 운영 경험을 그룹의 통합 헬스케어 전략과 연계하는 방안이 검토 중이다. 이를 통해 주거 공간 내 '헬스케어 컨시어지 센터'를 중심으로 한 맞춤형 라이프케어 서비스를 제공할 예정이다.각사는 여성·영유아·성인·시니어 등 입주민의 생애 주기별 건강 니즈에 맞춘 패밀리 케어 프로그램 개발 방향에 대해서도 협력하기로 했다. 난임·출산·여성의학·건강검진·안티에이징 등 의료 네트워크와 연계한 서비스 협력 모델도 단계적으로 검토될 예정이다.미국·싱가포르·호주 등 글로벌 네트워크를 활용한 해외 의료기관 연계 글로벌 케어 모델 구축을 위한 협력도 논의되고 있다. 아울러 면역세포치료·줄기세포치료 분야에서 역량을 갖춘 일본 재생의료 클리닉과의 협력을 통해, 입주민 대상 상담·예약 등 재생의료 관련 컨시어지 서비스 제공 방안도 검토될 예정이다.헌인타운개발 관계자는 "이번 협약은 의료 서비스가 병원 밖 주거 공간으로 확장되는 의미 있는 출발점이며, 르엘 어퍼하우스에 의료·웰니스 역량을 더해 입주민에게 높은 수준의 라이프케어 환경을 제공할 계획"이라며 "앞으로도 입주민의 일상과 건강, 삶의 질을 지원할 수 있는 협력 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.헌인타운개발은 차헬스케어, 차움과의 협업 외에도, 지난 9월 하나은행과의 업무협약을 통해 르엘 어퍼하우스 계약자 및 갤러리 방문 고객을 위한 맞춤형 자산관리 및 금융 서비스를 제공하는 등 입주민의 종합적 라이프스타일을 지원하는 다양한 파트너십을 강화해오고 있다.'르엘 어퍼하우스' 현장에는 공정과 조경을 직접 확인할 수 있는 현장 전망대, 한강 뚝섬공원에는 브랜드 철학과 숲의 가치를 감각적으로 표현한 '르엘 어퍼하우스 갤러리'가 운영 중이다. 두 공간 모두 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com