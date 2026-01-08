- 의료·웰니스 역량을 더해 하이엔드 라이프 케어 완성
- 초개인화 정밀 맞춤형 헬스케어 환경 구축
- 헬스케어 컨시어지 센터·AI 헬스케어 시스템에 기반한 입주민 케어 강화
각 사는 르엘 어퍼하우스 입주민을 대상으로 맞춤형 웰니스 프로그램과 커뮤니티 기반 케어 환경 조성에 협력할 계획이다. 이를 통해 일상 건강 상담, 생활습관 관리, 웰니스 연계 서비스 등 입주민이 편리하게 헬스케어 서비스를 경험할 수 있는 환경을 단계적으로 마련해 나간다는 구상이다.
단지 내 도입이 검토 중인 '헬스케어 컨시어지 센터'는 입주민을 위한 헬스케어 상담 및 커뮤니티 케어 거점 공간으로 활용될 예정이다. 전문 헬스케어 컨설턴트를 중심으로 상담 및 케어 연계 기능을 강화하고, 디지털 기반 헬스케어 솔루션과의 연계를 통해 주거 환경 내 커뮤니티 헬스케어 접점을 확대하는 방향으로 협력이 이어질 계획이다.
이와 함께 차바이오그룹 관계사들과의 다양한 헬스케어 협력 방안도 모색되고 있다. 차헬스케어와 차움을 중심으로 한 의료·웰니스 서비스 기획 외에도, 차AI헬스케어가 기존 뷰티·에스테틱 사업을 통해 축적해 온 소비자 접점과 운영 경험을 그룹의 통합 헬스케어 전략과 연계하는 방안이 검토 중이다. 이를 통해 주거 공간 내 '헬스케어 컨시어지 센터'를 중심으로 한 맞춤형 라이프케어 서비스를 제공할 예정이다.
각사는 여성·영유아·성인·시니어 등 입주민의 생애 주기별 건강 니즈에 맞춘 패밀리 케어 프로그램 개발 방향에 대해서도 협력하기로 했다. 난임·출산·여성의학·건강검진·안티에이징 등 의료 네트워크와 연계한 서비스 협력 모델도 단계적으로 검토될 예정이다.
미국·싱가포르·호주 등 글로벌 네트워크를 활용한 해외 의료기관 연계 글로벌 케어 모델 구축을 위한 협력도 논의되고 있다. 아울러 면역세포치료·줄기세포치료 분야에서 역량을 갖춘 일본 재생의료 클리닉과의 협력을 통해, 입주민 대상 상담·예약 등 재생의료 관련 컨시어지 서비스 제공 방안도 검토될 예정이다.
헌인타운개발 관계자는 "이번 협약은 의료 서비스가 병원 밖 주거 공간으로 확장되는 의미 있는 출발점이며, 르엘 어퍼하우스에 의료·웰니스 역량을 더해 입주민에게 높은 수준의 라이프케어 환경을 제공할 계획"이라며 "앞으로도 입주민의 일상과 건강, 삶의 질을 지원할 수 있는 협력 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.
헌인타운개발은 차헬스케어, 차움과의 협업 외에도, 지난 9월 하나은행과의 업무협약을 통해 르엘 어퍼하우스 계약자 및 갤러리 방문 고객을 위한 맞춤형 자산관리 및 금융 서비스를 제공하는 등 입주민의 종합적 라이프스타일을 지원하는 다양한 파트너십을 강화해오고 있다.
'르엘 어퍼하우스' 현장에는 공정과 조경을 직접 확인할 수 있는 현장 전망대, 한강 뚝섬공원에는 브랜드 철학과 숲의 가치를 감각적으로 표현한 '르엘 어퍼하우스 갤러리'가 운영 중이다. 두 공간 모두 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지