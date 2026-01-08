명륜진사갈비, 한정판 굿즈 경품 '새해 소원 댓글 SNS이벤트' 진행

㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 2026년 새해, 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 SNS 고객 참여형 이벤트 '새해 소원빌고 행운부적 키링받자'로 31일까지 진행중이라고 밝혔다.이번 이벤트는 희망과 행운이 가득한 새해를 맞이하기 위해 기획되었으며, 소비자들이 게시물에 각자의 새해 소원 댓글을 적으며 행운을 기원하는 형식으로 진행된다.참여방법은 명륜진사갈비 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤, 해당 이벤트 게시물에 '좋아요'를 누르고 댓글에 '새해 이루워졌으면 하는 소원'을 작성하면, DM을 통해 구글 폼이 전달된다. 구글 폼에 접속해 당첨 시 상품을 수령할 개인정보를 기재하면 이벤트 참여가 완료된다.당첨자는 게시물의 댓글에 새해 소원을 적고 구글폼을 작성한 인원 중 100명을 추첨해 명륜진사갈비 '한정판 굿즈 행운 부적 키링'을 제공하며, 당첨자는 2월 4일(수) 인스타그램 스토리를 통해 공개될 예정이다.명륜진사갈비 관계자는 "새해 이루고 싶은 소망을 모두 이루길 바라는 마음으로 이벤트를 준비했다"며 "이벤트 상품으로 준비한 '명륜진사갈비 한정판 굿즈 행운 부적키링'을 항상 소지하며 소망이 이루어지는데 도움이 되었으면 한다"라는 바람을 전했다.한편, 명륜진사갈비는 더욱 다양한 SNS이벤트를 통해 고객들과 소통하고 더욱 큰 즐거움을 선사할 수 있는 외식 프랜차이즈 브랜드로 자리매김할 예정이다.이벤트에 대한 자세한 내용은 명륜진사갈비 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com