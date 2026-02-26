2026년을 위한 4가지 투자 레시피

2026년 투자는 화려한 기교보다 기본에 충실한 포트폴리오 구성에서 성패가 갈릴 것으로 보인다. 현금 활용 방식과 분산 전략을 다시 점검하고, 각자의 투자 목적과 리스크 성향에 맞는 ‘나만의 레시피’를 완성할 것을 추천한다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. 과거 역사를 돌아보면, 현금이 빛을 발하는 시기는 금융시장이 큰 혼란에 빠졌던 극소수 국면에 불과한 것으로 나타난다. 사진=연합AP

올초 CES 2026에서 선보인 대화가 가능한 중국 TCL의 로봇 에이미. 중국은 정책의 초점이 기술 혁신에 맞춰져 있으며, 이는 기술주 주도의 기업이익 개선으로 이어질 것으로 보인다. 사진=연합뉴스

연초 대중적으로 가장 뜨거운 반응을 이끌어낸 콘텐츠를 꼽자면 <흑백요리사>를 빼놓을 수 없다. 이 프로그램은 단순한 요리 대결을 넘어, 각기 다른 배경과 철학을 가진 셰프들이 제한된 재료로 자신만의 해석을 더해 결과물을 완성해 가는 과정을 보여준다. 가장 흥미로운 점은 동일한 재료를 앞에 두고도 셰프마다 전혀 다른 요리를 만들어낸다는 것이다.그리고 이 요리는 재료에 대한 깊은 이해와 이를 적절히 조합하는 완성도에 따라 평가가 크게 달라진다. 결국, 화려한 기교보다 기본에 충실한 접근이 더 큰 설득력을 갖는다는 점은 투자에 있어서도 의미 있는 시사점으로 다가온다.투자자들이 각자의 포트폴리오를 구성하는 것 역시 여러 재료를 조합해 하나의 요리를 완성하는 과정과 닮아 있기 때문이다. 그럼 2026년을 위한 포트폴리오는 어떻게 구성하면 좋을까. 지금부터 다음의 네 가지 투자 레시피를 공유하고자 한다.첫 번째는 ‘현금의 투자 전환’이다. 현금은 포트폴리오 운용에 유연성을 더할 수 있지만, 그 자체로 유의미한 성과를 기대할 수 있는 자산은 아니다. 과거 역사를 돌아보면, 현금이 빛을 발하는 시기는 금융 시장이 큰 혼란에 빠졌던 극소수 국면에 불과한 것으로 나타난다. 이는 대부분의 시장 환경하에 투자 포트폴리오가 현금보다 우월한 성과를 유지해 왔음을 의미한다.특히, 코로나19 팬데믹 이후로는 물가가 과거보다 높은 수준을 유지함에 따라 현금 보유를 통해 얻을 수 있는 실익은 더 적어진 상황이다. ‘안전하다’는 이유로만 현금에 머무는 선택이 오히려 장기적으로는 구매력을 훼손하는 위험한 길이 될 수도 있다. 현금 비중이 과도한 경우라면, 일정 부분은 채권과 같은 안정적인 투자 솔루션으로 전환하며 한 단계 나아가는 접근이 요구된다.두 번째는 ‘수익원의 다변화’를 통해 투자를 위한 기본 토대를 마련하는 것이다. 시장에 참여하는 동안 변동성에 노출되는 것은 불가피하며, 투자 여정을 장기간 지속하기 위해서는 큰 실수를 피하는 것이 무엇보다 중요하다. 그러나 강세장이 지속될수록 투자자들은 위험 요인에 대해 간과하기 쉽고 최근 성과가 우수한 자산에 대해 집중도를 높여 가곤 한다. 이 과정에서 포트폴리오의 위험 수준은 기존에 의도했던 범위를 벗어나게 되며, 시장 환경이 변화하고 나서야 실제 감내할 수 있는 영역을 넘어섰다는 사실을 깨닫게 된다.따라서 단기 수익 극대화를 위해 특정 자산에만 집중하기보다는 수익원을 다양하게 갖추는 것이 바람직하다. 이는 예기치 않은 충격이 발생하더라도 다시 일어설 수 있는 회복력을 뒷받침할 것이다. 다만 과거에는 주식과 채권이 명확한 ‘역의 상관관계’를 보이며 분산 효과를 제공했지만, 최근에는 두 자산이 동시에 흔들리는 구간도 잦아졌다. 전통적 자산인 주식과 채권 외에도 금, 통화, 대체자산을 함께 활용해 포트폴리오의 기반을 다진다면 장기적으로 양호한 결실을 맺을 수 있다고 판단한다.앞선 두 가지 레시피가 최소한의 완성도를 위한 기본 재료에 대한 것이었다면, 이제는 현 시장 환경에서 주목받는 제철 재료인 ‘기술주 강세장 활용법’을 살펴볼 차례다. 2026년 글로벌 주식에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 기술주의 견조한 이익 모멘텀이 현 상승 추세를 주도할 것으로 예상한다. 다만 기대가 높은 만큼 가격 부담도 무시할 수 없다. 시장의 작은 의심만으로도 기술주의 단기 변동성은 올해 내내 반복적으로 나타날 가능성이 높다.따라서 기술주에 대한 전략은 ‘집중’이 아니라 ‘균형’을 보완해서 가져가야 한다. 즉, 주식 포트폴리오 내 기술주를 중심축으로 두되 헬스케어, 유틸리티 등 상대적으로 방어력이 있는 업종 확보도 병행하는 전략을 제시한다. 특히 헬스케어 업종은 규제 불확실성 완화, 안정적인 이익 성장, 합리적인 밸류에이션을 바탕으로 기술주의 변동성 국면마다 완충 역할을 할 것으로 본다.마지막으로 ‘중국과 인도를 통한 분산 전략’에 주목할 필요가 있다. 정책 기대 및 밸류에이션 매력을 감안할 때 일본을 제외한 아시아 주식은 포트폴리오 내 핵심적인 역할을 수행할 것이다. 그중에서도 중국과 인도는 글로벌 자금 유입의 혜택을 누릴 수 있는 대표적인 시장이다.중국은 정책의 초점이 기술 혁신에 맞춰져 있으며, 이는 기술주 주도의 기업 이익 개선으로 이어질 것으로 보인다. 인도 증시는 지난해 부진으로 밸류에이션 부담이 상당 부분 해소된 것으로 보이며, 이제는 역발상 관점에서 성장성이 다시 부각될 수 있는 시점이라고 판단한다. 중국 기술주와 인도 주식을 함께 활용하는 전략은 지역과 업종을 분산하는 측면에서도 긍정적 효과를 기대할 수 있다.이제 레시피는 모두 갖춰졌다. 그렇다면 2026년을 완벽하게 요리할 수 있을까. 사실 관건은 레시피 자체보다 이를 실행에 옮기는 투자자의 손이다. 모든 사람의 취향이 다르듯, 미슐랭 최고의 요리라고 해서 반드시 모두의 만족을 보장할 수는 없다.결국 가장 중요한 점은 각자의 투자 목적과 리스크 성향, 즉 스스로의 ‘입맛’을 정확히 파악하는 것이다. 2026년을 위한 네 가지 레시피를 참고해 자신만의 포트폴리오를 완성하고, 일관된 원칙으로 이를 관리하는 것이야말로 현실적인 투자의 성공으로 이어지는 지름길이 될 것이다.