뉴욕·오스틴·두바이…초고액자산가들이 열광하는 이유

해외 부동산 투자에서 성공의 첫 단추는 ‘돈이 떠나는 도시’를 피하는 것이다. 글로벌 자본의 이동이 뚜렷하게 나타나는 대표적인 도시 세 곳을 살펴본다.

스위스 최대 은행 UBS가 발표한 ‘2025년 글로벌 부자 보고서(Global Wealth Report 2025)’에 따르면, 한국은 2024년 현지 통화 기준 성인 1인당 실질 평균 자산 증가율이 13%에 육박하며 덴마크에 이어 전 세계에서 두 번째로 빠른 증가세를 보였다. 중위값 기준 증가율 역시 14%에 가까워, 부의 증가가 일부 상위 계층에만 국한된 현상이 아님을 말해준다.특히 2020년부터 2024년까지 5년간 한국 성인 1인당 평균 자산이 44% 증가하면서, 미국 달러 기준으로도 평균과 중위 자산 순위 모두 일본을 앞지르며 세계 20위에 오르기도 했다. 물론 이러한 수치가 모든 한국인의 삶이 풍요로워졌다는 것을 의미하지는 않는다. 부의 불평등이 심화되고 있다는 점 역시 부인하기 어려운 현실이다.이 글에서는 글로벌 시장에서 한국의 부의 확대라는 흐름을 출발점으로, 코로나19 이후 눈에 띄게 이동하고 있는 글로벌 자본이 어떤 도시로 모이고 있는지, 그리고 그 도시들의 특성을 해외 부동산 투자 관점에서 살펴보고자 한다.과거 글로벌 자본의 이동은 거시적 관점에서 투자 선호 국가를 중심으로 논의돼 왔다. 그러나 이제는 국가 전체의 성장성보다 특정 도시가 지닌 경쟁력이 투자 결정을 좌우하는 시대다. 글로벌 자본이 국가 단위가 아닌 메트로폴리탄(metropolitan), 즉 도시 단위로 이동하고 있다.서울과 인천·경기 지역을 아우르는 수도권이 하나의 ‘서울 메트로폴리탄’으로 한국 부동산 시장을 주도하듯, 해외 부동산 역시 좀 더 미시적인 관점에서 도시 단위로 바라볼 필요가 있다. 같은 나라 안에서도 어떤 도시는 인구와 기업, 기술이 몰리며 성장하는 반면, 어떤 도시는 자본과 인재가 떠나며 쇠퇴하고 있다. 물론 해외 부동산 투자에서 국가 단위의 법률 제도와 정치적 안정성, 환율은 여전히 중요한 판단 기준이다. 그러나 글로벌 도시 간 격차를 만들어내는 핵심 요인은 국내총생산(GDP)이나 인플레이션과 같은 거시경제 지표가 아닌 그 도시 자체의 경쟁력이다.선호하는 일자리가 있는 곳에 사람이 모이고, 우수한 인재와 경쟁력 있는 산업과 기술이 축적되는 곳에 돈이 모인다. 이는 200여 년간 이어져 온 전통 경제학에서 말하는 생산의 3요소인 토지, 자본, 노동 가운데, 오늘날 그 어느 때보다 ‘노동’, 즉 우수한 인적 자본의 가치가 커졌음을 의미한다. 인공지능(AI)과 로봇이 노동을 대체하는 디지털 경제 시대에 아이러니하게도 기업의 성패를 좌우하는 것은 여전히 사람이다.지식과 기술, 혁신과 창의적인 아이디어를 갖춘 인재를 확보하지 못한 도시는 경쟁력을 잃고 자본 역시 그 도시를 떠난다. 결국 이러한 인재들이 거주하고 일하고 싶어 하는 도시로 자본은 이동한다. 이는 높은 임금이나 수익을 제공하는 경제적 기회만으로는 설명되지 않는다. 수준 높은 교육과 문화, 라이프스타일이 복합적으로 뒷받침되지 않는다면 글로벌 자본은 언제든 다른 도시로 빠져나갈 것이다.모든 도시가 성장할 수는 없다. 인구가 줄고, 핵심 산업이 쇠퇴하며, 라이프스타일 인프라가 노후화되는 도시라면 부동산 가격이 저렴해 보여도 장기적인 성장 가능성은 제한적일 수 있다. 해외 부동산 투자에서 성공의 첫 단추는 이렇듯 ‘돈이 떠나는 도시’를 피하는 것이다. 결국 자본은 단순히 수익률이나 가격과 같은 숫자만을 따라 움직이는 것이 아니라, 사람과 삶의 질이 연결된 도시로 흐르기 때문이다.초연결의 시대, 성공적인 투자를 위해서는 도시를 읽는 안목이 필요하다. 글로벌 자본은 사람과 기술, 라이프스타일이 결합된 특정 도시를 선택해 이동한다. 그렇다면 우리가 주목해야 할 ‘돈이 모이는 도시’는 어디일까. 투자 목적에 따라 다양한 선택지가 있겠지만, 글로벌 자본의 이동이 뚜렷하게 나타나는 대표적인 도시 세 곳을 살펴보고자 한다.고액자산가의 유입은 단순한 부의 이동을 넘어 도시 전체에 파급효과를 낳는다. 이들이 특정 도시에 모이게 되면 집적의 이익을 누리고자 하는 부유층의 심리로 그 도시의 자산가 수는 늘어나게 된다. 이는 자연스레 소비와 고용으로 이어지며, 최고급 부동산에 대한 수요는 도시 전체의 부동산 가격을 끌어올린다. 동시에 자산관리나 패밀리오피스와 같은 고부가가치 일자리도 함께 창출된다.이런 의미에서 순자산 3000만 달러(약 430억 원)를 초과하는 초고액자산가(UHNW)들이 모여 사는 도시는 글로벌 자본의 흐름을 읽는 중요한 지표가 될 수 있다. 글로벌 초고액자산가를 전문적으로 분석하는 알트라타(Altrata)의 보고서에 따르면, 이들이 거주하는 상위 10개 도시 가운데 뉴욕은 2024년 대비 20% 이상의 증가세를 보이며 10년 넘게 꾸준히 1위를 지켰다. 초고액자산가의 이동은 단순한 거주 선택을 넘어 사회·경제적 트렌드와 부동산 시장의 방향성을 함께 시사해준다.뉴욕은 금융과 부동산 투자, 패밀리오피스를 아우르는 자본시장 인프라와 풍부한 유동성을 갖춘 세계 최대의 금융 도시다. 여기에 수준 높은 문화와 예술, 미디어, 교육, 쇼핑과 엔터테인먼트가 결합된 독보적인 라이프스타일은 높은 주거 만족도로 이어진다.산이 높으며 골도 깊듯, 금융위기 시기에는 가격 변동성이 크게 나타날 수 있다. 그럼에도 불구하고 뉴욕은 이러한 대체 불가능한 집적의 효과를 바탕으로 자본이 가장 먼저 모이고, 가장 늦게 빠져나가는 도시가 됐다. 실제로 한국의 많은 자산가들이 선호하는 해외 부동산 투자 지역 역시 뉴욕이다.글로벌 자본과 정보가 관문처럼 집중적으로 유입되는 핵심 도시를 ‘게이트웨이 마켓(gateway market)’이라 부른다. 이들 도시는 글로벌 자본 유입이 활발하고, 인구와 경제성장률이 높아 지속적인 성장이 기대되는 시장이다. 또한 교통과 금융 인프라가 뛰어나고, 우수한 인재 확보가 수월하며, 규제 환경이 비교적 예측 가능한 것도 공통적인 특징이다. 이러한 게이트웨이 마켓의 가장 대표적인 도시가 바로 뉴욕이다.글로벌 초고액자산가의 40.8%가 북미에 거주하고 있으며, 상위 10개 도시 가운데 7개가 미국에 집중돼 있다. 이는 글로벌 자본의 중심축이 여전히 미국 주요 도시에 집중돼 있음을 보여준다.텍사스주 오스틴은 ‘실리콘 힐스(Silicon Hills)’라는 별명처럼 기술과 라이프스타일이 결합된 신흥 게이트웨이 도시다. 정보기술(IT)과 스타트업 문화가 음악과 예술 산업과 어우러지며 새로운 창업 생태계를 형성하고 있다.한국의 삼성전자를 비롯해 테슬라와 애플, 오라클 등 글로벌 테크 기업들이 본사나 대규모 캠퍼스를 이전하면서 오스틴은 실리콘밸리를 보완하거나 대체하는 기술 도시로 자리 잡았다. 이에 따라 글로벌 자본이 빠르게 유입되고 있으며, 플로리다와 함께 초고액자산가 인구가 눈에 띄게 증가하는 도시로 부상했다.오스틴의 경쟁력은 젊고 교육 수준 높은 인구의 빠른 유입에 있다. 명문 대학을 중심으로 형성된 풍부한 인재 풀과 ‘세계 라이브 음악의 수도’라 불릴 만큼 활발한 문화 콘텐츠는 젊은 인재들이 머무르고 싶은 도시를 만들어냈다. 기술과 문화, 라이프스타일이 복합된 도시라는 점에서 오스틴은 단순한 IT 거점을 넘어 시대 흐름에 맞는 성장의 도시로 주목받고 있다.여기에 기업 친화적인 조세 정책도 오스틴의 큰 강점으로 꼽힌다. 캘리포니아에 비해 법인세와 개인 소득세 부담이 낮아 기업과 종사자 모두에게 매력적인 조세 환경을 제공하면서, 오스틴은 기업 이전과 인재 유입을 동시에 끌어들이고 있다. 이러한 수요 증가는 부동산 가격 상승으로 이어지고 있으며, 부동산 투자 측면에서도 오스틴은 매력적인 조세 환경을 갖춘 도시로 평가받는다. 다만 미국의 세법은 한국보다 훨씬 복잡해 도시 간 단순 비교에는 한계가 있다. 특히 외국인 투자자의 경우, 부동산 취득 이후의 보유 전략에 따라 체감되는 절세 효과는 달라질 수 있다.다만 이해를 돕기 위해 간단히 뉴욕 맨해튼과 오스틴을 비교해보기로 하자. 일반적으로 취득 단계에서는 텍사스주가 주(州) 차원의 부동산 이전세를 부과하지 않아 오스틴이 뉴욕에 비해 상대적으로 유리하다. 반면 보유 단계에서 텍사스주가 주 소득세는 없지만 재산세율이 상대적으로 높아 부담이 커질 수 있다. 매각 단계에서는 일반적으로 뉴욕이 오스틴보다 양도소득세 부담이 큰 편이다. 결국 안정성과 상징성을 갖춘 뉴욕이 성숙한 시장이라면, 오스틴은 기업과 인재 이동, 무엇보다 친화적인 조세 환경을 바탕으로 성장성과 수익성을 동시에 기대할 수 있는 도시라 할 수 있다.이러한 점에서 오스틴은 최근 글로벌 자본이 주목하는 신흥 게이트웨이 마켓으로 빠르게 부상하고 있다.아랍에미리트(UAE)의 최대 도시인 두바이는 글로벌 자본 이동이 가장 극적으로 보이는 ‘돈이 모이는 도시’의 대표적 사례다. 아랍에미리트의 수도는 아부다비지만, 두바이는 세계적인 경제·금융 허브이자 관광 중심지로 더 널리 알려져 있다.두바이 데이터·통계청(Dubai Data & Statistics Establishment)에 따르면, 2024년 기준 두바이 인구는 약 424만 명으로 이 가운데 외국인 비중은 약 93%에 달한다. 이러한 이례적인 인구 구조는 두바이가 중동에 기반을 두면서도 유럽과 아시아 문화가 자연스럽게 융합된 전형적인 글로벌 도시로 성장하는 발판이 됐다. 이처럼 다국적 라이프스타일을 제공하는 두바이의 매력은 글로벌 자본과 인재를 끌어들이는 중요한 경쟁력이다.관광 수요 역시 두바이의 성장을 뒷받침하는 또 하나의 축이다. 2025년 1월부터 10월까지 두바이를 방문한 외국인 관광객은 약 1570만 명으로, 같은 기간 한국 전체 방문객 수(약 1582만 명)와 맞먹는 규모다. 이처럼 연간 방문객 수가 상주 인구의 3배를 훌쩍 넘긴다는 사실은 두바이의 글로벌 위상과 구조적인 강점을 보여준다.탄탄한 거시경제 기반 위에서 장기 거주와 사업 설립을 희망하는 외국인 수요가 꾸준히 유입되고 있으며, 이러한 이민과 관광의 외국인 유입은 주거용 부동산 수요 확대로 이어지고 있다. 특히 프리미엄 주거 상품의 공급이 제한적인 상황에서 수요가 빠르게 늘어나며 가격 상승 압력이 커지고 있다. 글로벌 자산가와 기업가의 유입으로 이들의 니즈에 부합하는 오피스 수요 역시 빠르게 증가하는 추세다.두바이 데이터·통계청 자료에 따르면, 2019년을 100으로 한 주거용 부동산가격지수는 2025년 3분기 기준 161.96까지 상승했다. 특히 빌라의 가격지수는 209.84로, 글로벌 자산가의 실거주 또는 투자 목적을 겸한 고급 주거의 상승 폭이 두드러졌다. 이러한 흐름은 주거용 부동산에만 국한되지 않는다. 상업용 부동산 지수 역시 183.25를 기록했으며, 한국의 상가에 해당하는 리테일(숍)은 265.07, 오피스는 231.66으로 높은 상승세를 보였다.두바이의 독보적인 핵심 경쟁력은 조세 환경이다. 급여나 임대소득에 대한 개인 소득세가 없고 상속세와 증여세도 부과되지 않는다. 일부 수수료는 존재하지만 재산세나 양도세가 없다는 점은 글로벌 투자자에게 매우 매력적인 요소다. 또한 외국인 기업에 대한 규제 리스크가 낮고, 법인 설립 과정도 비교적 간소한 편이다. 외국인의 법인 및 부동산의 100% 소유가 가능하고, 법인세 역시 일정 기준(약 1억5000만 원) 초과분에 대해서만 9% 단일 세율이 적용된다.외국인이 총 200만 디르함(약 7억9000만 원) 이상의 부동산에 투자할 경우 10년간 장기 거주가 가능한 ‘골든 비자(Golden Visa)’ 제도 역시 실거주와 투자를 동시에 고려하는 글로벌 자산가에게 강력한 유인책으로 작용한다. 배우자와 자녀를 제한 없이 동반할 수 있고, 6개월 이상 해외 체류도 가능하는 등 제도의 유연성도 높다. 다만 두바이는 글로벌 자본 흐름에 민감한 도시인 만큼 변동성에 대한 이해와 투자 물건에 대한 선별적인 접근이 필요하다. 두바이를 비롯해 앞서 살펴본 도시들 역시 ‘돈이 모이는 도시’라는 이유만으로 모든 자산이 성공적인 투자로 이어지는 것은 아니라는 점을 마지막으로 강조하고 싶다.