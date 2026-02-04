[2026 필수 보유 ETF 18선]전 세계가 주목하는 K-웨폰의 저력…KODEX K방산TOP10

최광식 다올투자증권 연구원

방산 기업의 주가 움직임에 영향을 미치는 실제 방산 매출 비중, 해외 수출 비중, AI 방산 기술 접목 여부 등을 고려해 선정한 10개 종목으로 구성됐다. 특히, 국내 방산 ‘빅4’로 꼽히는 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화오션에 약 76%를 집중 투자한다. 또 최근 전쟁에서 무인 기술, AI 전술 체계 등 첨단 기술의 중요성이 커지는 점을 종목 선정에 반영해 미래 지향적 투자 기회를 제공한다.최광식 다올투자증권 연구원투자 포인트향후 중동, 유럽, 남미의 지정학적 긴장과 국방비 확대 속에서 약 200조 원 파이프라인을 기반으로 가격·납기·품질 경쟁력을 갖춘 K-방산의 성장이 지속될 전망이다.리스크 요인단기적으로는 러시아·우크라이나 전쟁 종전 가능성 등 일부 지정학적 이벤트에 따른 리스크가 존재한다.적정 매수 시기자금의 절반은 바이 앤드 홀드로 보유하고, 나머지는 러·우 전쟁 종전 이슈로 주가 조정 시 본격 진입하는 전략이 유효하다.