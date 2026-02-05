[2026 필수 보유 ETF 18선] 스페이스X 상장 열기에 올라타기…1Q 미국우주항공테크

박우열 신한투자증권 애널리스트

미국 우주·항공 테크 산업의 성장성을 반영한 상장지수펀드(ETF)다. 기존 방산주 중심의 ETF들과 달리, '뉴스페이스(New Space)'와 '도심항공모빌리티(UAM)' 차세대 기술에 주목한다. 성장성이 높은 소수 핵심 종목에 집중 투자하는 것이 특징이다. 대표적으로 소형 로켓 발사 분야의 강자로 스페이스X의 가장 강력한 대항마로 꼽히는 로켓랩이 약 17%, 세계 1위 UAM 기체 제조 및 서비스 기업인 조비 에비에이션의 비중이 16%를 차지한다. 2025년 11월 상장 후 한 달 만에 20% 넘는 수익률을 기록했다. 우주 자원 개발 경쟁 본격화, 스페이스X 상장, 계속되는 지정학적 리스크에 우주·항공 기술에 대한 관심 확대될 것으로 예상된다.박우열 신한투자증권 애널리스트투자 포인트- 조비, 아처, 로켓랩, 팰런티어 등 미국 우주·항공 기업 주도주를 골고루 편입한 상품. 우주 데이터센터, 우주 태양광 등 우주 자원 개발에 대한 기대감, 핵심 병목인 발사 비용을 낮추기 위한 재사용 로켓 기술을 가진 스페이스X 상장 기대감에 긍정적인 영향 기대리스크 요인- 우주 개발의 사업성은 매우 먼 미래에 현금흐름을 기대하므로 당장의 주가수익비율(PER)은 싸다고 할 수 없으며 변동성도 매우 높음. 적절한 현금 비중 확보 및 분산투자 요구적정 매수 시기- 스페이스X 상장 전 기대감이 높아지는 구간에서 분할 매수