엘리엇의 신들린 ‘베네수엘라 베팅’…시트고 인수로 대박 예고

베네수엘라의 주요 유전 지대 중 하나인 카비마스의 멈춰선 석유 펌프. 사진=연합AP

미국계 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트가 지난해 3분기(7~9월) 필수소비재·에너지·산업재 기업의 하락에 대거 베팅한 것으로 나타났다. 반면 엘리엇의 압박으로 체질 개선에 나서며 주가가 급등한 사우스웨스트항공과 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수에 속한 기업 중 수익률 1위를 기록한 웨스턴디지털 등 급등 종목에 대해서는 차익 실현에 나섰다.베네수엘라산 원유를 처리해 온 정유 회사 시트고를 지난해 11월 값싸게 사들이면서, 엘리엇이 이번 베네수엘라 사태의 최대 수혜자가 될 것이라는 분석도 나온다.엘리엇이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 지난해 3분기 주식 보유 현황 공시(13F)에 따르면, 엘리엇은 해당 분기 필수소비재·에너지·산업재 섹터의 하락에 베팅한 것으로 나타났다. 엘리엇은 3분기 스테이트스트리트가 운용하는 'S&P500 필수소비재 ETF'(종목명 XLP) 풋옵션을 약 11억8000만 달러어치 매수했는데, 이는 이번 분기 중 가장 큰 투자 규모다. 풋옵션은 특정 가격에 자산을 향후 매도할 수 있는 권리로, 이를 매수했다는 것은 주가 하락을 예상한 전략으로 해석된다. 미국 증시가 과열됐다고 판단하고 이에 대비한 포지션으로 보인다.이와 함께 스테이트스트리트의 에너지 ETF(XLE)와 산업재 ETF(XLI) 풋옵션에도 각각 7억1000만 달러, 6억2000만 달러를 투자했다. 또 금광 채굴 회사들을 추종하는 '반에크 골드 마이너 ETF(GDX)'에도 5억7000만 달러 규모 풋옵션 포지션을 취했다. 금광주 주가가 약세를 보일 가능성에 대비한 것으로 보인다. 반면 나스닥 100대 종목을 추종하는 '인베스코 QQQ 트러스트'(QQQ)는 7억5000만 달러어치 매수한 것으로 나타났다. 나스닥 지수의 핵심인 미국 빅테크(대형 기술 기업)의 성장성에 베팅한 것으로 해석된다.엘리엇의 2026년 1월 기준 포트폴리오를 업종별로 보면 에너지 비중이 36.18%로 가장 컸다. 이어 기초소재(29.36%), 물류(11.97%), 통신(6.61%), 정보기술(IT·6.11%) 순이었다. 단일 종목 가운데서는 캐나다 광산 개발 업체 트리플플래그프레셔스메탈(TFPM)이 18.73%로 가장 큰 비중을 차지했다. 현재 TFPM 지분율은 64.78%에 달한다.기존 보유하던 사우스웨스트항공 주식은 매도했다. 주가 급등에 따른 차익 실현으로 풀이된다. 사우스웨스트항공 주가는 지난 1년간 36.31% 상승하며 미국 항공사 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 이는 같은 기간 각각 11.08% 오른 델타항공과 12.04% 상승한 유나이티드항공을 크게 웃도는 성과다. 사반티 시스 레이먼드제임스 애널리스트는 "주가 상승은 수요 회복 때문이 아니라 회사의 새로운 전략(이니셔티브) 덕분"이라고 분석했다. 실제로 사우스웨스트는 ‘수익성 강화’를 목표로 비즈니스 모델을 전면 재편하고 있다.실적이 부진한 기업에 투자해 경영진 교체와 구조조정을 압박하는 것으로 잘 알려진 엘리엇은 2024년 사우스웨스트항공 지분 투자에 나서며 주요 주주로 부상했다. 이후 엘리엇의 압박을 받은 사우스웨스트항공은 창사 이래 처음으로 대규모 인원 감축에 나서는 등 비용 절감을 위한 강도 높은 조치를 단행했다.특히 사우스웨스트는 브랜드의 상징과도 같았던 ‘선착순 비지정 좌석제’를 1월부터 폐지했다. 대신 다른 항공사들처럼 지정 좌석제를 도입하고, 앞좌석 등 선호 좌석에는 추가 요금을 부과한다. 바클레이스는 사우스웨스트항공의 올해 주당순이익(EPS)이 4달러를 넘어설 것으로 보고 투자의견을 상향했다.엘리엇은 또 지난해 3분기 리버티브로드밴드 주식을 약 3억2400만 달러어치 처분했다. 리버티브로드밴드는 이동통신 업체 차터커뮤니케이션스의 최대주주다. 또 지난해 한 해 동안 주가가 283% 급등해 S&P500 수익률 1위를 기록한 하드디스크드라이브(HDD) 업체 웨스턴디지털 주식도 1억8600만 달러어치 매도했다. 대규모 차익 실현에 나서 상당한 수익을 거둔 것으로 보인다.한편 엘리엇은 지난해 11월 미국 연방법원에서 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA)가 소유한 정유 회사 '시트고 페트롤리엄'을 약 60억 달러에 낙찰받았다. 휴스턴에 본사를 둔 시트고는 미국 내 정유공장과 파이프라인, 터미널 네트워크를 보유하고 있다. 이들 정유시설은 원래 베네수엘라산 중질·고유황 원유 처리를 위해 설계됐다. 다만 베네수엘라의 원유 생산이 급감하면서 가동이 위축돼 왔다.그러나 법원의 매각 승인을 받은 지 두 달도 채 지나지 않은 지난 1월 초, 미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하고 미국이 베네수엘라에서 생산되는 원유 대부분을 무기한 확보하기로 하면서 엘리엇은 새로운 국면을 맞게 됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 기업들이 베네수엘라 석유 산업에 강하게 관여하게 될 것이라고 밝혔다.베네수엘라에 대한 제재가 해제되고 미국으로 유입되는 베네수엘라산 원유 물량이 늘어날 경우, 시트고의 수익성과 자산 가치는 크게 개선될 수 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 "정권 교체는 베네수엘라의 원유 생산 증가로 이어질 수 있으며, 이는 멕시코만 연안에 위치한 시트고 정유공장들에 값싼 원유를 공급해 회사 가치를 끌어올릴 가능성이 크다"고 평가했다. WSJ는 시트고의 자산 가치가 110억~130억 달러에 달할 수 있다고 분석했다.엘리엇은 억만장자 투자자 폴 싱어가 소유한 미국계 헤지펀드다. 한국 정부와의 분쟁으로도 잘 알려져 있다. 엘리엇은 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 한국 정부가 부당한 압력을 행사해 약 7억7000만 달러(약 1조1300억 원)의 손해를 입었다고 주장하며, 2018년 국제투자분쟁(ISDS) 소송을 제기했다.