[2026 필수 보유 ETF 18선]대한민국 반도체 1등주 10개에 집중...TIGER 반도체TOP10

조승빈 대신증권 연구원

국내 증시 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 국내 대표 반도체 기업 10종목에 투자한다. 분산투자보다는 경쟁력이 검증된 상위 기업에 집중하는 전략이다. 특히 AI 반도체, 고대역폭메모리(HBM), D램 등 다양한 성장 테마를 하나의 포트폴리오로 묶어 국내 반도체 산업의 흐름에 가장 직접적으로 투자할 수 있다. 지난 1월 12일 기준 국내 반도체 테마 ETF 중 최초로 순자산 3조원 고지를 넘어섰다.투자 포인트반도체 공급 부족에 따른 가격 상승으로 반도체 기업들의 호실적이 지속될 것으로 예상된다. AI 관련 대규모 투자가 이어지는 환경에서 중장기적인 수혜가 가능하다는 판단이다.리스크 요인글로벌 AI 투자 축소 시 반도체 가격 하락 및 경쟁 심화 가능성을 유의해야 한다.적정 매수 시기일시적인 가격 조정은 오히려 투자 비중을 확대할 수 있는 기회로 판단된다.