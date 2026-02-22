전세금반환소송, '통지의 기술'이 좌우한다

전세 분쟁 상담에서 가장 자주 나오는 말은 '계약은 끝났는데요'라는 하소연이다. 만기일이 지나면 전세보증금도 당연히 돌아올 것처럼 느껴지지만, 실무에서 전세금 분쟁은 '종료(만기)'가 아니라 '도달(통지의 도착)'에서 갈리는 경우가 많다.

전세금반환소송에서 가장 위험한 착각은 '만기일만 지나면 내가 유리해진다'는 믿음이다. 재판은 '나는 통지했다'가 아니라 '상대방에게 언제 도달했는지'로 시간표가 다시 짜인다. 주택임대차에서는 묵시적 갱신(자동 연장)이 강하게 작동한다. 임대인이 임대차 기간 종료 6개월 전부터 2개월 전까지 갱신 거절 통지를 하지 않거나, 임차인이 2개월 전까지 종료 의사를 통지하지 않으면 종전과 같은 조건으로 갱신된 것으로 보게 된다. 이때 많은 사람들이 ‘보냈다’는 사실만으로 충분하다고 생각하지만, 상대방이 있는 의사 표시는 상대방에게 도달해야 효력이 생긴다.여기서 끝나지 않는다. 묵시적 갱신으로 넘어갔다고 해서 영원히 묶이는 구조가 아니다. 법은 묵시적 갱신 상태에서는 임차인이 언제든지 해지 통보를 할 수 있도록 길을 열어 뒀다. 다만 그 해지는 '통보를 보낸 날'이 아니라 임대인에게 '도달한 날'부터 3개월이 지나야 효력이 발생하도록 설계돼 있다. 결국 만기 2개월 전 통지를 놓쳤더라도, 그 이후 다시 해지 통보를 도달시키는 순간부터 3개월 카운트가 시작된다.그래서 핵심은 단순하다. 통지는 '발송 이벤트'가 아니라 '도달 기록'이어야 한다. 문자메시지, 카카오톡은 빠르지만, 상대방이 읽지 않거나 번호를 바꾸면 도달을 두고 다투기 쉬워진다. 내용증명은 '발송'의 흔적은 강하지만, 반송이 나오면 도달이 흔들릴 수 있어 후속 조치가 필요하다.실무에서는 도달을 한 번에 끝내기보다 겹겹이 쌓는 방식이 유리하다. 내용증명을 보내고 배달 결과를 확보하는 동시에, 같은 취지의 문구를 문자 혹은 카톡으로도 보내 캡처를 남기는 방식이 실전에서 힘을 발휘한다. 반송이 발생하면 반송 사유를 기준으로 주소 확인과 재발송을 즉시 검토해야 하고, 연락 회피가 반복되면 절차 전환까지도 염두에 둬야 한다.전세금 분쟁은 결국 시간과 증명의 싸움이다. 만기일을 달력에 적는 것보다 중요한 건 '도달일'이 적힌 자료를 남기는 것이다. 만기 2개월 전 통지를 놓쳤더라도, 묵시적 갱신 상태에서 다시 해지 통보를 도달시키면 3개월 후 종료라는 법의 시간표가 작동한다.전세금반환소송은 '못 받은 돈'을 받는 절차처럼 보이지만, 출발선은 의외로 통지의 기술에서 결정된다. 만기일이 끝이라고 단정하기보다, 도달을 증명하는 순간부터 분쟁이 법적으로 정렬된다고 이해해야 한다.