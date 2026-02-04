최종경 흥국증권 연구원[커버스토리]2026 필수 보유 ETF 18선
전 세계 투자자가 선호하는 ETF 대표 선수
SPDR S&P 500 ETF Trust
1993년에 상장된 세계 최초의 ETF로, 운용자산 규모와 거래량 면에서 전 세계 압도적 1위를 기록하고 있는 상징적인 상품이다. 미국 시장을 대표하는 500대 대형 우량주로 구성된 S&P500 지수를 완벽하게 추종해 미국 경제 성장의 결실을 그대로 향유한다. 거래량이 워낙 방대해 대규모 자금을 운용하는 기관투자가들이 선호하며, 언제든 원하는 가격에 즉시 매수와 매도가 가능한 극강의 유동성을 자랑한다. 최종경 흥국증권 연구원 투자 포인트
S&P500 지수는 글로벌 주요 지수 대비 장기 투자 관점에서 가장 안정적이면서도 높은 수익률을 기록해 온 매력적인 선택지로 판단된다.
리스크 요인
지정학적 리스크와 기술적 과열 부담으로 변동성 장세가 이어질 가능성이 있다.
적정 매수 시기
적정 매수 시점은 2026년 초로 제시한다.
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지