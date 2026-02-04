최종경 흥국증권 연구원

[커버스토리]2026 필수 보유 ETF 18선

전 세계 투자자가 선호하는 ETF 대표 선수
SPDR S&P 500 ETF Trust
1993년에 상장된 세계 최초의 ETF로, 운용자산 규모와 거래량 면에서 전 세계 압도적 1위를 기록하고 있는 상징적인 상품이다. 미국 시장을 대표하는 500대 대형 우량주로 구성된 S&P500 지수를 완벽하게 추종해 미국 경제 성장의 결실을 그대로 향유한다. 거래량이 워낙 방대해 대규모 자금을 운용하는 기관투자가들이 선호하며, 언제든 원하는 가격에 즉시 매수와 매도가 가능한 극강의 유동성을 자랑한다.
투자 포인트
S&P500 지수는 글로벌 주요 지수 대비 장기 투자 관점에서 가장 안정적이면서도 높은 수익률을 기록해 온 매력적인 선택지로 판단된다.


리스크 요인
지정학적 리스크와 기술적 과열 부담으로 변동성 장세가 이어질 가능성이 있다.


적정 매수 시기
적정 매수 시점은 2026년 초로 제시한다.