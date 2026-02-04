[2026 필수 보유 ETF 18선]게임 체인저 찾는 캐시 우드의 야심작…ARK Autonomous Technology & Robotics

우지연 DS투자증권 연구원

캐시 우드가 이끄는 파괴적 혁신 기술에 투자하는 대표적인 액티브 ETF다. 특정 지수를 기계적으로 따르지 않고, ARK 인베스트의 리서치 팀이 자율주행, 로보틱스, AI 등 혁신 테마에서 높은 성장성이 기대되는 종목을 직접 선별해 공격적으로 투자한다. 자율주행차(로보택시)와 로봇공학뿐만 아니라 3D 프린팅, 에너지 저장(배터리), 차세대 클라우드, 우주 탐사 등 인류의 생산성을 혁신할 다양한 기술 분야를 포괄한다.대장주인 테슬라를 중심으로 테라다인 등 관련 모멘텀의 영향을 크게 받는 종목들이 고르게 편입돼 있다.기술주 중심으로 구성된 만큼, 미국 중앙은행(Fed)의 급격한 정책 전환이나 경기 침체 등 매크로 리스크가 부각될 경우 변동성이 확대될 가능성이 있다.CES 등 주요 글로벌 이벤트와 정부 정책 모멘텀이 집중되는 1분기