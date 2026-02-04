[2026 필수 보유 ETF 18선]블랙록이 직접 고른 글로벌 기술주 포트폴리오...iShares AI Innovation and Tech Active

임은혜 삼성증권 연구원

최근 AI 산업의 급격한 성장에 발맞춰 출시됐다. 세계 최대 운용사인 블랙록이 직접 종목을 선정하고 교체하는 액티브 방식으로 운용하며, AI 혁신을 주도하는 글로벌 기술주에 집중 투자한다. 단순한 소프트웨어 기업뿐만 아니라 AI 반도체, 클라우드 인프라, 전력 및 하드웨어 장비 등 AI 생태계 전반을 포괄한다. 비교적 최신 상품임에도 불구하고, 블랙록의 브랜드 파워와 AI 열풍에 힘입어 자금이 빠르게 유입되고 있다.임은혜 삼성증권 연구원전례 없는 AI 수요 증가로 AI 밸류체인 선도 기업들의 선점 효과 중요성이 부각되고 있으며, 각 분야에서 대규모 투자가 지속 중이다.투자자들 사이에서 AI 버블에 대한 우려도 제기되고 있다.변동성이 확대되는 국면마다 조정 시 매수 전략이 유효하다.