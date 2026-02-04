[2026 필수 보유 ETF 18선]세계 최대 금 ETF,수백조 원 금 실물 보유...SPDR Gold Shares

박윤철 하이투자증권 연구원

2004년 상장된 이후 현재까지 전 세계에서 운용자산이 가장 많은 금 ETF로, 수백조 원 규모의 금 실물을 직접 보유하고 있다. 거래량이 매우 방대해 거액을 움직이는 기관투자가나 헤지펀드가 선호하며, 언제든지 원하는 가격에 대량으로 사고팔 수 있는 안정적인 매매 환경을 제공한다. 지수만 따르는 것이 아니라, 런던 보관소 등에 실제 금괴(gold bullion)를 안전하게 비축하고 있어 투자자가 금 실물을 소유하는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있다.박윤철 하이투자증권 연구원투자의 시대가 지속되며 인플레이션 압력이 확대되는 가운데, 지정학적 갈등까지 더해져 금은 대표적 수혜 자산으로 부각되고 있다.증시 변동 확대 가능성과 인플레이션에 따른 장기 금리 상승 압력은 글로벌 증시의 조정 요인으로 작용할 수 있다.조정 시 매수와 상승 국면에서는 단기 대응 전략이 적절하다.